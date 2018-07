De Europese druk op Polen haalt te weinig uit. Maar er is geen andere optie dan druk blijven uitoefenen en hem liefst nog verhogen.

Een van de vaak misbegrepen eigenschappen van een democratie is dat ze doelbewust de macht over verschillende instellingen verdeelt om te verhinderen dat de controle over een land in één hand komt. In Polen, de grootste EU-lidstaat van Oost-Europa, is het gevecht over dat centrale idee van de westerse democratie gisteren een nieuwe fase ingegaan.

De vraag is of Polen nog een voorzitster van het grondwettelijk hof heeft. Dinsdag is een wet in voege getreden die alle rechters verplicht op hun 65 met pensioen te gaan. De voorzitster van het hof, Malgorzata Gersdorf, is ouder maar had een mandaat tot 2020 gekregen. Ze ging gisteren gewoon werken.

Het is de recentste schermutseling in een bijzonder ernstig conflict dat al twee jaar aansleept. De Poolse regering van het katholiek-conservatieve PiS heeft wetgeving door het parlement geloodst die haar toelaat rechters vroeger met pensioen te sturen en hen te vervangen door politiek gekozen mensen. Bovendien zou het hooggerechtshof de toelating krijgen oude zaken te heropenen en mag de minister van Justitie rechters van lagere rechtbanken ontslaan, voorzitters van rechtbanken op de vingers tikken én als openbaar aanklager zelf tussenkomen in zaken.

Dat Malgorzata Gersdorf in die omstandigheden aan wil blijven als voorzitster van het Poolse grondwettelijk hof, de ultieme bewaker van de rechtsstaat, doet ertoe. Het toont dat de Poolse regering zich al twee jaar niets aantrekt van de druk vanuit Brussel. De regeringspartij PiS schermt met het argument dat een meerderheid van de Poolse bevolking op haar heeft gestemd. En dat ze dus geen lessen te krijgen heeft vanuit Brussel. De Poolse premier bracht die boodschap gisteren nog eens in het Europees Parlement.

Het argument blijkt in de feiten krachtig om verkiezingen te winnen, maar klopt niet. Net zoals je met een gewone meerderheid de basisregels van de grondwet niet kan veranderen, kan je met een gewone meerderheid in een nationaal parlement ook niet de artikelen uit de Europese verdragen schrappen die je niet goed uitkomen.

Dit gaat bovendien niet om een dictaat uit Brussel. Vijftien jaar geleden, in juni 2003, koos 77,6 procent van de Poolse kiezers er in een referendum voor hun land in de EU te loodsen. Het Poolse volk heeft de EU-verdragen aanvaard, en daarmee ook de rechtsstaat.

Om die reden heeft de Europese Commissie, vanuit haar opdracht als behoeder van de verdragen, wel degelijk de legitimiteit om de Poolse regering tot de orde te roepen. Eind vorig jaar begon ze de procedure waarbij op de Europese top het stemrecht van de Poolse premier kan worden geschorst. Het Europees Parlement steunt die procedure. Maar op de Europese top zelf moet elk land akkoord gaan, ook de in april herverkozen Hongaarse premier Viktor Orbán. Zijn herverkiezing verklaart deels de Poolse balorigheid.

En het verklaart de lastige situatie waarin de EU zich bevindt. Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump iedere dag de internationale samenwerking wat verder afbreekt en het Duitse leiderschap over de EU verkruimelt, woedt de opstand over de waarden waarop de EU steunt ook in de Unie.