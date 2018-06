Aquarius-dilemma

De EU hoeft niet te kiezen tussen open grenzen of een muur, maar moet opteren voor een muur met een poort er in. Die poort moet open blijven voor wie vlucht voor oorlog.

De Aquarius, een reddingsschip van de NGO’s SOS Mediteranée en Artsen Zonder Grenzen met 629 vluchtelingen aan boord, is zondag aangemeerd in de Spaanse havenstad Valencia, nadat het schip was geweigerd in Italië en Malta en ook het Franse Corsica moest voorbij varen. Het schip is uitgegroeid tot het nieuwste symbool van de stuurloosheid van het Europese migratiebeleid.

Zoals in iedere Europese crisis, zit migratie op de grens van wat we in de EU samen willen doen en wat we apart willen doen. In de eurocrisis was de euro gemeenschappelijk, maar had iedereen een ander sociaal-economisch beleid. In sociale dumping is er vrij verkeer in de EU, maar zijn er 28 aparte sociale zekerheden. In migratie hebben we een Schengenzone zonder binnengrenzen, maar wil iedereen zijn eigen migratiebeleid voeren.

De reden waarom is helder: migratie ligt zo gevoelig dat nationale verkiezingen er door worden verloren of gewonnen. In Italië, Oostenrijk en Oost-Europa schoof het politieke spectrum naar rechts daardoor. In eigen land is de staatssecretaris voor Asiel en Migratie al twee regeringen lang een van de populairste politici van het land.

Eind deze maand proberen de regeringsleiders en staatshoofden van de 28 EU-landen een uitweg te zoeken uit de Europese asielcrisis. Het conflict dat hen verdeelt, is hetzelfde dat de Belgische regering verdeelt. Of de Duitse regering van Angela Merkel en haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer.

Hoe kunnen ze er uit raken? De meest pragmatische manier om over migratiebeleid na te denken is op te lijsten wat we niet willen. En dat zijn veel dingen.

We willen niet dat de EU-landen niémand ter wereld zou helpen. Mensen die in levensgevaar verkeren of op de vlucht zijn voor oorlog, hebben bescherming nodig. De Belgische staat heeft dat beloofd in internationale verdragen en het is ook de moreel juiste beslissing. We kunnen, om Angela Merkel te citeren, geen beslissingen nemen waar we later beschaamd moeten over zijn.

We kunnen tegelijk niet iederéén opvangen. Niet iedereen die hoopt op een beter leven kan in de Europese Unie terecht. Daarvoor is de schok van grootschalige migratie te groot, zowel financieel als in de gemeenschappen waar migranten komen wonen.

We kunnen ook niet langer wegkijken van het probleem. Jarenlang kwam het migratiebeleid te vaak neer op open grenzen en gesloten ogen. Een van de voorbeelden daarvan is dat de landen van de Schengenzone nooit afspraken wilden maken met elkaar over het spreiden van de lasten van asielopvang en daarom maar afspraken dat landen waar een asielzoeker de EU binnen komt de asielaanvraag moet afhandelen. Dat zet een onfair grote druk op Griekenland en Italië.

We kunnen niet negeren dat her en der de bevolking in opstand komt. Ook al willen NGO’s het anders, er is een democratische kost aan te véél migratie. En die is dat de lokale bevolking in verkiezingen extreem rechts aan de macht kan brengen en de héle EU uit elkaar kan doen spelen. We zitten niet zo ver van dat punt, blijkt onder meer in Oostenrijk, Italië en Oost-Europa.

Om al die redenen zal alleen een heel moeilijk en kwetsbaar compromis kunnen werken. Het moet worden gebouwd op hulp voor wie het nodig heeft, een spreiding van de lasten van opvang en helaas een streng terugkeer beleid voor wie niet in levensgevaar is. Alleen op die manier zal aan een bezorgde bevolking het signaal kunnen worden gegeven dat Europa geen open grenzen heeft en er een minimum aan controle is.

Gezien de plek van de EU op de aardbol, zullen die grenscontroles maar werken als er wordt samen gewerkt met landen rond de Middellandse Zee, hoe moeilijk dat ook is. Idealiter controleert de EU, in samenwerking met de VN, in vluchtelingenkampen wie recht heeft op asiel. En doet ze dat snel en humaan en met voldoende budget. Dat is een hard beleid, maar de controle op migratie is nodig, omdat de politieke realiteit leert dat pas daarna er weer democratisch draagvlak kan ontstaan voor de solidariteit. En pas als dat draagvlak er is, kunnen de EU-leiders op de Europese top weer verder.

De EU hoeft niet te kiezen tussen open grenzen of een muur. Het moet kiezen voor een muur met een poort er in. Om humane redenen moet die poort open voor wie vlucht voor zijn leven. Om een democratische opstand te vermijden zal ze grotendeels dicht moeten voor de rest.