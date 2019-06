Het rondje armworstelen tussen de Vlaamse regering en de VREG over de digitale elektriciteitsmeter helpt de klimaatzaak niet vooruit.

Fluvius, de beheerder van de elektriciteitsnetten in Vlaanderen, verwacht niet dat zijn medewerkers enthousiast onthaald worden als ze bij de eigenaars van woningen met zonnepanelen aanbellen om er de digitale meter te installeren. Het wantrouwen van de eigenaars van zonnepanelen tegen die digitale meters is groot. Niet geheel onterecht. Ze vrezen dat die hun elektriciteitsfactuur fors de hoogte in jagen.