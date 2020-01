In Brussel is het 98ste Autosalon gestart . De volgende dagen trekken tienduizenden Belgen naar de Heizelpaleizen om zich aan de wagens te vergapen die autoconstructeurs er presenteren. En het valt te raden dat er ook heel wat bestelbons ondertekend zullen worden.

De auto is oorzaak van heel wat ellende. Hij maakt in ons land elk jaar vele tientallen dodelijke slachtoffers. Hij is verantwoordelijk voor het fileleed en pleegt een aanslag op het milieu door zijn uitstoot van CO2 en fijnstof. Er worden almaar meer drempels opgeworpen tegen de auto. Op heel wat plekken daalt de toegelaten snelheid naar 30 kilometer per uur. En er worden lage-emissiezones afgebakend om vervuilende auto’s te bannen.