We beleefden afgelopen weekend niet de zoveelste autoloze zondag in een rij. Er is wel degelijk iets aan het bewegen, maar de nieuwe mobiliteit vertoont nog te veel kinderziektes.

Het is een teken aan de wand dat Febiac, de federatie van de Belgische autosector, zondag voor het tweede jaar op rij met veel bombarie deelnam aan de autoloze zondag. Zowel op de Brusselse Louizalaan als op de Antwerpse Groenplaats presenteerde Febiac de #Wearemobility-tour.

Het toont dat de achtiende autoloze zondag in Brussel, die ook plaats vond in 41 Vlaamse steden en gemeenten, niet de zoveelste in een rij is. Er is iets aan het veranderen. Twee oorzaken voor die beweging dienen zich aan: files en technologie.

Dat de files toenemen, behoeft geen betoog. 2017 was een recordjaar, en nu al weten we dat 2018 dat record zal slopen. Touring Mobilis meldde deze zomer dat de ochtendfiles stilaan naadloos overvloeien in de avondfiles.

Maar waar de files de stok zijn, is technologie de wortel. Meer en meer worden we het gewoon dat we mobiliteit als een dienst zien op een app, in plaats van de auto als bezit. Het meest cruciale bewijs hiervoor is misschien niet eens de verovering van de wereld door Uber, maar het feit dat de klassieke autobedrijven zich aanpassen.

BMW baat in Brussel het autodeelsysteem DriveNow uit. Mercedes heeft in het buitenland het gelijkaardige Car2go. Auto-importeur D’Ieteren stelt via Poppy elektrische auto’s en e-scooters ter beschikking en lanceerde in Antwerpen de mobiliteitsapp Pikaway. Voeg daar de fietsdeelsystemen in veel steden aan toe en je ziet de geboorte van een nieuw ecosysteem.

De overheid zou het daarom als haar taak moeten zien dat ecosysteem te helpen opgroeien. Want alhoewel de nieuwe mobiliteit er veelbelovend uitziet, wringt er nog veel.

Zo is het niet onbelangrijk dat de meeste nieuwkomers in de mobiliteitswereld geen winst maken. Uber verliest naar schatting rond de 800 miljoen dollar per jaar. BMW stopte deze zomer haar DriveNow-diensten in Stockholm omdat de verkeerstaksen en parkeergeld autodelen te duur maakte.

Ook qua arbeidswetgeving valt nog een en ander te regelen. De federale regering versoepelde al de regels voor wie wil bijklussen in de deeleconomie, maar de vraag of essentiële regulering wordt omzeild via de deeleconomie blijft aandacht vragen.

Ook op andere punten zijn er kinderziektes. Mobiliteit kan zo goedkoop worden dat niemand er nog waarde aan hecht. De stad Brussel verslikte zich vorig jaar in de zogenaamde ‘strooifietsen’, die vrij konden worden achtergelaten in een bepaalde zone. Het resultaat – honderden rondslingerende fietsen – had meer te maken met sluikstorten dan met mobiliteit.

Voorts is de overheid vaker helaas deel van het probleem dan van de oplossing. De traagheid waarmee Uber de vrije baan krijgt is daar een voorbeeld van. De inertie van de openbare vervoersmaatschappijen NMBS, De Lijn, TEC en de MIVB om samen te werken, data te delen en die vervolgens ook open te stellen aan andere aanbieders van mobiliteit, is nog prangender.

Toch is dit de weg vooruit. Naar een wereld waarin sommigen nog altijd een – liefst elektrische – auto bezitten, anderen er één delen of occasioneel huren, of een fietsabonnement op Villo combineren met een eigen (plooi)fiets, bedrijfsfiets, metro, tram, trein en bus en de kost van een tweede auto vervangen door een Uber- of taxibudget.

En al eens vaker een wandeling in de stad maken.