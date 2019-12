'Het is een raadsel wat de PS probeert te bereiken. Maar het werkt in elk geval averechts voor wie op een werkbare oplossing hoopt.'

Het is een raadsel wat de Parti Socialiste precies wil bereiken door stoer te communiceren. Het enige wat duidelijk is, is dat het averechts werkt.

Het had het voordeel van de duidelijkheid, hoe PS-boegbeeld Rudy Demotte gisteren op de Franstalige én Vlaamse nationale radio uitlegde dat de Parti Socialiste nooit met de N-VA zal regeren. Wie zegt dat het wel kan, vertelt volgens hem een leugen. Wie de N-VA het voordeel van de twijfel geeft, verliest tijd. Het enige wat nu nodig is bij Open VLD en CD&V, is die zesde minuut van politieke moed, na de vijf die Yves Leterme (CD&V) ooit vroeg om de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen.

In het hoekje van die laatste opmerking zat misschien nog de essentie van zijn betoog verborgen. Net zoals die vijf minuten politieke moed destijds vier jaar duurden, verbergt de eenvoud van Demottes oproep de politieke zelfmoordmissie die Open VLD en CD&V nu zouden moeten ondernemen om met de PS in zee te gaan.

De eerste reden ligt in de brute powerplay die de Parti Socialiste sinds het aantreden van Paul Magnette speelt. Zo is het merkwaardig dat Demotte gisteren probeerde alle deuren naar een N-VA-regering te sluiten voor de Vlaamse liberalen en christendemocraten, maar er geen enkele opende om hen tot een regering met de PS te verleiden. Integendeel, zijn belangrijkste inhoudelijke punt is dat ook Vlaanderen blij zou moeten zijn met de PS-vraag naar minimumpensioenen van 1.500 euro netto, iets waarvoor boven op de klimaat- en vergrijzingsfactuur geen geld is.

Het enige wat nu nodig is bij Open VLD en CD&V, is die zesde minuut van politieke moed.

De tweede tactische merkwaardigheid is dat Demotte zich in de plaats van de koning en de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zet. Die laatste twee moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, zei Demotte, en snel. Opnieuw: hoe kunnen ze daarop ingaan zonder gezichtsverlies te lijden?

De derde eigenaardigheid is dat Demottes boodschap op geen enkele manier rekening houdt met de politieke situatie in Vlaanderen. De vier Vlaamse partijen waarmee Demotte graag een regering zou maken - CD&V, Open VLD, de sp.a en Groen - hebben in de Kamer niet eens de meerderheid van de Nederlandstalige zetels. In de peilingen zijn ze afgelopen weekend samen naar nog geen 40 procent gezakt.

Voeg daarbij dat Open VLD meer dan ooit worstelt met het hardnekkige imago dat in de Melsensstraat alleen de carrière van de partijtop telt. Dat werd gisteren trouwens nog versterkt met het verhaal - ontkend door de partij - dat de liberalen als enigen de besparing op de partijdotaties tegenhouden. En voeg daarbij dat CD&V worstelt met de breuk die is ontstaan met het middenveld, waarbij de welzijnswereld harder dan ooit de besparende christendemocratische minister van Welzijn aanvalt.

Het enige wat de demarche van de PS kan verklaren, is de hoop op vervroegde verkiezingen waar ze zelf sterker uitkomt. Maar aan de Keizerslaan moeten ze toch ook de peilingen lezen. En die leren dat ze met verkiezingen evengoed de complete Vlaams-nationale blokkering van België organiseren.