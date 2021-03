De avondklok heeft stilaan haar tijd gehad. Zelfs als de horeca straks weer open gaat, wordt ze beter vervangen door een sluitingsuur en samenscholingsverbod, die een beperktere inbreuk op de vrijheid vormen.

De timing is bizar te noemen. Nadat de vertegenwoordigers van N-VA, CD&V, Open VLD, sp.a en andere partijen vrijdag op het Overlegcomité beslisten nog niet aan de avondklok te raken, ontspon zich het voorbije weekend tussen diezelfde partijen een discussie of ze moet verdwijnen.

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gaf met een ongelukkige uitspraak ongewild wellicht het startschot voor dat debat, toen hij de avondklok een ‘handig middel’ noemde dat ‘op het juiste moment’ zal worden afgeschaft. Een dergelijke zware maatregel mag niet alleen ‘handig’ zijn, maar absoluut noodzakelijk. Van Quickenborne maakte later duidelijk dat de avondklok geen minuut langer zal gelden dan nodig.

Het leidde er toe dat de N-VA twee dagen na het Overlegcomité waar ze zelf aanwezig was, nu een wetsvoorstel indient om de avondklok af te schaffen. Het is principieel een juiste beslissing, maar ze komt rijkelijk laat. De kans is groot dat het Overlegcomité sneller zal beslissen over het einde van de avondklok dan dat het in het parlement tot een stemming komt.

Rest de inhoudelijke vraag: is de avondklok een goed idee? Het antwoord daarop is dat ze almaar minder te rechtvaardigen is. In het begin was ze verdedigbaar omdat er zware middelen nodig waren om het publieke leven stil te leggen, zodat het virus zich moeilijker zou verspreiden.

Nu de horeca dicht zijn en evenementen verboden zijn, is de avondklok zeker in Vlaanderen niet nodig. Er is toch niets te doen waarvoor je je na middernacht op weg zou begeven. In Brussel, waar de avondklok op 22 uur ingesteld staat, is ze wél nog voelbaar.

Het argument groeit daarom om de avondklok af te schaffen. Het belangrijkste tegenargument kwam van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a): als straks de cafés weer open gaan en een met alcohol overgoten coronafeest los barst, zou het nuttig kunnen zijn te verhinderen dat mensen niet de hele nacht doorfeesten en daarbij de coronaregels aan hun laars lappen.

Het argument luidt dan dat de avondklok beter nog even blijft, omdat het alternatief stop-and-go-beleid dreigt te worden: ze eerst afvoeren om ze daarna weer in te voeren.

Toch hoeft het niet zo binair te zijn. Het Overlegcomité zou op haar volgende bijeenkomst kunnen beslissen dat de avondklok verdwijnt, maar dat wanneer cafés heropenen er een sluitingsuur zal worden opgelegd en dat na dat sluitingsuur een samenscholingsverbod geldt.