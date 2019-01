Bal op de neus

Dat Proximus van plan is mogelijk 1.900 jobs te schrappen is een bal die premier Michel onverhoeds hard op zijn neus krijgt.

Proximus werkt aan een herstructureringsplan dat inhoudt dat mogelijk 1.900 banen bij het telecombedrijf verdwijnen. Dat moet een slag in het gezicht van premier Charles Michel (MR) zijn: Proximus is een overheidsbedrijf en Michel had van jobs, jobs, jobs een van de prioriteiten van zijn beleid gemaakt.