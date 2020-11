Scholen worden terecht gezien als cruciale instellingen in onze samenleving, die als eerste moeten open gaan of blijven. En daardoor worden ze vanaf maandag willens nillens de pioniers van de eerste toename van menselijk contact sinds de tweede golf.

Een slordige 850.000 kinderen gaan in Vlaanderen vandaag opnieuw naar de kleuterschool, de lagere school of de eerst twee jaren van het middelbaar onderwijs. Nog eens rond de driehonderd duizend scholieren, van het derde tot het zesde jaar in het secundair onderwijs, zullen dat halftijds doen.

Het blijft een risicovolle beslissing. De besmettingen nemen weliswaar af in ons land, maar blijven zeer stevig. Hetzelfde gaat op voor de ziekenhuizen, waar de druk plaffoneert maar gigantisch hoog blijft, klassieke zorg wordt uitgesteld én het aantal sterfgevallen nog altijd in stijgende lijn is.

Toch is het de juiste beslissing. Niet omdat we ons plots geen zorgen meer moeten maken over de pandemie, maar omdat we ons nog meer zorgen moeten maken over wat er gebeurt met kinderen als de scholen echt dicht blijven. De risico's op leerachterstand en tragere ontwikkeling zijn te groot, zeker in verhouding tot wat we weten over de beperkte mate waarin het virus zich via scholen heeft verspreid.

In een ideale wereld moeten we niet kiezen tussen twee zo'n risico's, maar in die wereld leven we niet. Bij die moeilijke keuze moet het voordeel van de twijfel naar de scholen en onze kinderen gaan. Het is een afweging die breed gedeeld lijkt, van vakbonden en onderwijskoepels, tot de regering en wetenschappelijke adviseurs.

In die gedachte beleven we, na de verlengde herfstvakantie waarin de besmettingen hun piek bereikten, de facto eerste versoepeling in het coronabeleid van de tweede golf. De Vlaamse overheid wil daarbij sneltests inzetten in de scholen, als extra bescherming voor de belangrijkste plek waar het normale leven weer moet hervatten.

Daardoor krijgen de scholen vanaf maandag een dubbel corona-statuut. Ze worden terecht erkend als een van de cruciale instellingen van onze samenleving, die met man en macht worden open gehouden.