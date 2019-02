Dat BNP Paribas Fortis het met minder medewerkers wil doen, daar is weinig tegen in te brengen. Maar de bank grijpt niet naar de botte bijl.

De grootste bank van het land, BNP Paribas Fortis, is van plan zowat 2.000 banen te schrappen. Het personeelsbestand van de bank krimpt al verschillende jaren, ook in het kantorennet werd al flink gesnoeid. Maar nu die beweging versnelt, schakelt de bank een versnelling hoger.

BNP Paribas Fortis volgt met enige vertraging het voorbeeld van die andere Belgische grootbank, ING Bank, die eind 2016 aankondigde dat 3.500 banen voor de bijl gingen. Ook andere banken zijn bezig hun personeelsbestand in te krimpen. Vorige week nog raakte bekend dat de kleinere AXA Bank honderd van zijn 850 medewerkers betaald thuis laat zitten.

Lage rente

De banken zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De extreem lage rente vreet aan hun inkomsten, en door de overheid worden ze getrakteerd op hoge heffingen en zware kosten voor het toezicht.

Om hun winsten enigszins op peil te houden en hun financiële stabiliteit te verdedigen, zijn de banken genoodzaakt op zoek te gaan naar manieren om efficiënter te werken. Dat betekent in vele gevallen: onderzoeken hoe ze het met minder personeel kunnen doen. De technologie helpt daarbij: de digitalisering van de bankdiensten maakt het mogelijk de klanten beter te bedienen met minder mankracht.

De trend is fundamenteel. Zoals de automatisering het vroeger de industriële bedrijven mogelijk maakte meer te produceren met minder medewerkers, leidt de digitalisering nu tot hetzelfde resultaat in de banksector. Met ruim 13.000 werknemers is BNP Paribas Fortis een van de vijf grootste werkgevers in ons land. Als daar tweeduizend banen verdwijnen, blijft de schade nog relatief beperkt.

Botte bijl?

Als een bedrijf banen schrapt, is dat nooit prettig nieuws. Niet voor de werknemers in dat bedrijf, niet voor de economie. Maar veel hangt af van de manier waarop dat gebeurt: met de botte bijl, of zonder zware wonden te slaan. Veel details zijn er nog niet, maar BNP Paribas Fortis lijkt het tweede pad te bewandelen, door de personeelsinkrimping vooral te realiseren via natuurlijke afvloeiingen en door overtollige medewerkers te oriënteren naar jobs buiten de bank, eventueel met een financieel steuntje.

Dat BNP Paribas Fortis overtollige medewerkers betaald thuis laat zitten, zou maatschappelijk niet verdedigbaar zijn.

Heel wat bedrijven zijn bijna wanhopig op zoek naar medewerkers. Tegen die achtergrond zou het maatschappelijk niet verantwoord zijn dat BNP Paribas Fortis voor de piste gaat om overtollige medewerkers gewoon thuis te laten zitten met behoud van een deel van hun loon - zoals ING België deed, zoals AXA Bank doet - zelfs als de vakbonden die oplossing wel genegen zijn. Want dat zou inhouden dat waardevol menselijk kapitaal in de mottenballen wordt gelegd.