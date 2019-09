KBC bewijst dat het mogelijk is te herstructureren en het personeelsbestand af te slanken zonder de botte bijl te hanteren.

De banken hebben hun lesje blijkbaar geleerd. De herstructurering bij KBC, waarbij 1.400 jobs sneuvelen in België, gaat niet gepaard met een sociaal afvloeiingsplan, er wordt geen beroep gedaan op brugpensioen en medewerkers worden niet betaald om thuis te blijven zitten. De kosten worden dus niet deels op de samenleving afgewenteld. Bij eerdere grote bankherstructureringen in ons land, bijvoorbeeld bij ING België en bij de Nationale Bank, was dat wel anders.

KBC denkt de afslanking te kunnen realiseren over een periode van drie jaar via natuurlijke vertrekken: medewerkers die op pensioen gaan of uit eigen initiatief de bank verlaten. De lege plekken die ze laten zullen niet, of maar zeer gedeeltelijk, worden ingevuld door nieuwe aanwervingen te doen.

Per saldo zullen bij KBC wel 1.400 arbeidsplaatsen verdwijnen, dat is bijna 10 procent van het personeelsbestand in België. Bovendien zet de bank de contracten stop van zowat 400 externe contractuelen. Samen betekent dit dat de bank werk zal bieden aan 1.800 mensen minder dan vandaag.

Banken zijn niet meer die gigantische werkgelegenheidsmachines van weleer.

Als bij KBC met minder mensen hetzelfde werk kan worden verzet, ook dankzij de inzet van technologie, robotica en artificiële intelligentie, gaat de productiviteit er omhoog. Een kwalijke zaak kan je dat niet noemen.

Het illustreert wel dat de banken niet meer die grote werkgelegenheidsmachines zijn van weleer. Ze sluiten zich aan bij de trend die in tal van andere sectoren - in de landbouw, in de industrie - al langer bezig is.

Om de werkgelegenheid in de economie op peil te houden, moeten de jobs die daar verdwijnen wel worden gecompenseerd met de creatie van nieuwe banen op andere plekken. Dat is de voorbije decennia en jaren aardig gelukt. De werkgelegenheid in ons land staat op een recordpeil.

Om de fundamenten van de economie stevig en gezond te houden, worden de nieuwe jobs wel best gecreëerd in de privésector, niet in de overheidssector met belastinggeld.

De opdracht voor de overheid bestaat erin de jobcreatie in de particuliere sector niet te bemoeilijken door overdreven reglementering of hoge lasten op arbeid. Ze dient die te faciliteren, door nieuwe vormen van arbeid mogelijk te maken, zoals deeltijdse arbeid, flexwerk en nachtwerk in e-commercebedrijven.

En omdat de aard van de jobs nu eenmaal verandert, moet ze ook inzetten op onderwijs en opleiding.

Opdat er voortdurend nieuwe jobs worden gecreëerd, is het ook belangrijk dat het ondernemerschap floreert. Dat is de belangrijkste motor van de economische dynamiek.