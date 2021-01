Vormt het massale protest na de aanhouding van dissident Aleksej Navalvny een bedreiging voor het Kremlin? Vladimir Poetin laat niets onverlet om een keiharde repressie te voeren.

Een zelden geziene protestgolf trok het voorbije weekend door Rusland. In grote steden van Vladivostok over Moskou tot in Sint-Petersburg gingen honderdduizenden mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten over de aanhouding van Aleksej Navalny en meteen ook het regime van president Vladimir Poetin op de korrel te nemen.

Het kwam tot stevige confrontaties. Volgens bepaalde bronnen zijn meer dan 3.500 aanhangers van Navalny opgepakt, onder wie zijn vrouw Joelia. Zij werd weer vrijgelaten, maar tegen een hele reeks manifestanten wordt nu een crimineel onderzoek geopend. Het is meer dan een decennium geleden dat nog sprake was van dergelijke grote manifestaties.

Navalny keerde op 17 januari terug naar Rusland en werd prompt opgesloten, zeker al tot half februari. Maar een rechter moet nog oordelen hoelang de dissident uiteindelijk aangehouden blijft.

Navalny, die handig gebruikmaakt van internetplatformen om zijn boodschap te verspreiden en onthullingen te doen over de rijkdom van de Russische leiders, lijkt zijn basis stevig uitgebouwd te hebben. Voor Poetin is het protest een bijzonder pijnlijke zaak. Hoelang kan de harde repressie aangehouden worden, zonder dat het protest omslaat naar een algemeen ongenoegen? De situatie in Wit-Rusland leert dat het blijvend onderdrukken van protest uiteindelijk leidt tot meer weerbaarheid.

In september vinden in Rusland parlementsverkiezingen plaats. Poetin kan het zich moeilijk veroorloven dat het protest zolang aanhoudt. Navalny van zijn kant probeert de oppositie te mobiliseren en vooral te verenigen. Zijn tactiek bestaat erin tegen iedere kandidaat van het Kremlin een opposant te zetten die de meeste kans maakt om te winnen.

Poetin heeft via een referendum zijn machtspositie gebetonneerd, maar de laatste tijd is het bastion aan het afbrokkelen.

De Russische president is steeds minder populair. In 2015 kon hij nog rekenen op de steun van 90 procent van de bevolking. Dat cijfer is gezakt tot 65 procent. Poetins marge wordt dus kleiner en een verkiezingsnederlaag kan hij niet gebruiken.

Vanuit Europa en de VS kwam al protest tegen de gang van zaken. Dat van Europa werd gewoon genegeerd, tegenover de Amerikanen was het Kremlin harder. Het wilde geen 'diktat' uit Washington en meteen werd de Amerikaanse ambassade in Moskou ervan beschuldigd zich te mengen in interne aangelegenheden. Volgens het Kremlin steunde die de protestbeweging door de routes van de protestmarsen te publiceren. Het maakt dat de VS eerder beschouwd worden als 'vijanden' dan als 'partners', stelde de woordvoerder van het regime.

Het wordt in ieder geval een uitputtingsslag. Het Kremlin moet zijn repressie doseren om te voorkomen dat het protest algemeen uitwaaiert terwijl Navalny de protestbeweging gaande moet houden tot in september. Ook dat is niet vanzelfsprekend.

Poetin mag zijn machtspositie via een referendum gebetonneerd hebben, de laatste maanden is het bastion afgebrokkeld. Het zal van de veerkracht van de Russische oppositie, eerder van het westerse protest, afhangen of de man in het Kremlin kraakt.