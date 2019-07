Begin eraan

Het zou niets te vroeg zijn, mochten dit weekend enkele partijvoorzitters elkaar in de ogen kijken en over een federale regering praten.

Twee maanden na de verkiezingen van 26 mei zijn we. In die periode hebben PS-voorzitter Elio Di Rupo en N-VA-voorzitter Bart De Wever elkaar voor zover bekend nog niet ontmoet. Een poging om daar deze week verandering in te brengen ging de mist in. Ook de andere partijvoorzitters hebben nog niet formeel samengezeten, al komt daar eind dit weekend misschien verandering in.

Wie vanuit de bubbel van de Wetstraat het getalm bekijkt, begrijpt het. Onder de loden hitte lijdt de Belgische politiek aan een postelectorale depressie, waarbij het in geen enkele partij business as usual kan zijn, behalve bij het Vlaams Belang en de PVDA. De N-VA verloor twee maanden geleden 280.000 stemmen. CD&V, Open VLD en de sp.a zitten op hun laagste peil sinds de Tweede Wereldoorlog. En Groen heeft de kans van een decennium gemist om te tonen wat het in Vlaanderen en België anders en beter ging doen.

De verkiezingen van 26 mei hebben niet alleen het centrum van de Belgische politiek doen verdampen, ze hebben ook bij alle would-bebestuurspartijen een leiderschapscrisis of aankomende voorzitterswissel veroorzaakt. In die omstandigheden gaan politieke partijen opnieuw op zoek naar hun DNA en zijn compromissen moeilijk.

Maar iedereen beseft ondertussen ook wel dat niemand op 26 mei een volstrekte meerderheid in de wacht sleepte en dat er moet worden gepraat. Tegen die achtergrond begint het lange wachten voor de buitenwereld stilaan hallucinant te worden. Niemand verwacht in enkele weken tijd een compromis, maar dat er niet eens wordt gepraat, valt niet meer uit te leggen.

Dat de PS stilaan klaar is om de N-VA in de ogen te kijken, is goed nieuws. Dat de Franstalige groenen van Ecolo nog altijd allergisch reageren op de MR, laat staan bereid zijn te spreken met de N-VA, is stilaan te gek voor woorden. Niet dat ze akkoord moeten gaan met de confederale droom van de N-VA, maar politiek betekent nu eenmaal dat meningsverschillen op een beschaafde manier worden besproken.

Waarom wachten we eigenlijk? De hittegolf herinnert er nog eens aan dat een klimaatplan dit najaar niets te vroeg zal zijn. Het gat in de begroting werd de voorbije twee maanden alleen maar groter. En gisteren was Bekaert de laatste in het rijtje om de boodschap te brengen dat er economisch onweer op komst is. In de stroom van halfjaarcijfers de komende weken volgen er wellicht nog.