Behandel bij vaccinaties tieners als volwassenen

Het zou een goed idee zijn jongeren uit te nodigen voor een coronaprik zonder hen te verplichten, zoals dat bij volwassenen gaat.

Tieners durven al eens klagen dat ze verwacht worden zich te gedragen als volwassenen, terwijl hun ouders en leerkrachten hen blijven behandelen als kinderen. De vele ministers die bevoegd zijn voor de strijd tegen de coronapandemie in ons land staan woensdag voor een gelijkaardig dilemma: vragen ze aan iedereen die na september naar de middelbare school gaat om een coronaprik te zetten, zoals bij hun ouders het geval is?

Op het eerste gezicht gaat het om een luxeprobleem. Ondanks alle zwaktes van het coronabeleid - zoals de rusthuizen in de eerste golf en de moeilijke Europese opstart van de vaccinaties - is de inentingscampagne vandaag een succes. Acht op de tien volwassenen kregen een eerste prik, 45 procent al twee. Omdat de vaccins blijven komen, is de logische vraag of ook de tieners aan de beurt moeten komen.

Medisch is de situatie echter minder duidelijk dan voor volwassenen. Een 12- tot 15-jarige loopt na een coronabesmetting maar een miniem risico om in het ziekenhuis te belanden. Wie ouder is dan 18, voelt zich na de vaccinprik terecht veiliger tegenover het virus. Voor wie jonger is, maakt het veel minder uit.

Hoe meer jongeren gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans dat alsnog een klas of een school in quarantaine moet.

De situatie verandert echter als het bredere plaatje wordt bekeken. Wie gevaccineerd is, verspreidt het virus minder snel. Een tiener beschermt via een prik beter zijn grootouders, die vaak door de hoge leeftijd en onderliggende aandoeningen kwetsbaar zijn voor het coronavirus.

Op een andere manier is het ook voor de jongeren belangrijk. De scholieren die na september in het vierde middelbaar beginnen, hebben er twee schooljaren op zitten waarin niet op een normale manier kon worden lesgegeven. Daarbij is leerachterstand opgelopen, die het makkelijkst wordt ingehaald als iedereen weer naar school kan. Hoe meer jongeren gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans dat alsnog een klas of een school in quarantaine moet.

Want op het tweede gezicht is deze kwestie geen luxeprobleem. Het virus is niet weg, ook al zijn de cijfers laag en werd in de Wetstraat vorige maand hardop gedroomd dat in juli het coronabeleid definitief kon worden stilgelegd. Die hoop is geen realiteit geworden. De veel besmettelijker deltavariant is dominant geworden. In plaats van een zorgeloze zomer is de vakantie begonnen met grote coronazorgen voor wie een reis naar Portugal heeft gepland. En de les van vorige zomer moet zijn dat het virus in de herfst, zodra mensen weer iets minder buiten leven, een zeer snelle comeback kan maken.