Beklaagdenbank

Het wordt tijd de banken van het beklaagdenbankje af te halen en te kijken of het nuttig is dat ze zoveel belastingen betalen. Er zijn redenen om te denken dat de limieten stilaan bereikt zijn.

Soms wordt de politiek iets te makkelijk vereenvoudigd tot een gevecht tussen links en rechts. Links komt dan op voor de zwakkeren, rechts verdedigt de sterkeren. Tot die laatste categorie behoren dan de vermogenden, de bedrijven en de banken. Zeker sinds de financiële crisis zijn die laatste vaak iedereens favoriete boeman, the guys we love to hate.

En toch is het heel vaak niet zo simpel. De inkomsten uit de vennootschapsbelasting zijn volgens de Nationale Bank tussen 2012 en 2016 met een vijfde gestegen, van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar 3,6 procent. De overheid geeft nog altijd

52 procent van het bbp uit, leren data van de Europese Commissie. En deze zogenaamde centrumrechtse regering heeft er mee voor gezorgd dat de inkomsten uit vermogen - de roerende voorheffing - in vijf jaar tijd dubbel zo zwaar worden belast. Zwaar besparen om de begroting in orde te krijgen? Durft de regering niet. In die zin vaart ze heel vaak gewoon een centrumkoers, en geen centrumrechtse.

Aan dat rijtje kan nog een andere statistiek worden toegevoegd. De banken en andere financiële instellingen in ons land betaalden vorig jaar 1,6 miljard euro aan belastingen, wat dubbel zoveel is als in 2012, toen de regering-Di Rupo aan de macht was. Een van de redenen van die stijging is de bankentaks van de regering-Michel.

Zijn de taksen terecht? Grotendeels wel. De financiële crisis heeft nog eens bewezen hoe verweven de financiële sector en de overheid zijn, en hoe de staat zich geen wankelende grote banken kan veroorloven. In die zin zijn de bijdrages voor het resolutiefonds nodig. Dat fonds laat toe dat een bank kan omvallen zonder dat de brokstukken andere banken treffen.

Met het geld van de Belgische bankentaks alleen al kan KBC 2.750 voltijdse werknemers betalen.

Het gevaarlijkste aan de discussie over de bankentaksen is dat nog te veel mensen erover denken in termen van morele schuld. Net omdat hoogmoedige bankiers de financiële crisis veroorzaakten, moeten ze nu boeten, luidt dan de redenering.

Die redenering is om meerdere redenen gevaarlijk. Ten eerste omdat die belastingen doorgaans niet de bankiers treffen die écht schuld hebben aan wat mis ging.

Ten tweede omdat de bankentaks een heleboel andere mensen dreigt te treffen. KBC stond in 2016 gelijk aan 27.900 voltijdse jobs, waarvan ongeveer 17.000 in ons land. Belfius is goed voor 6.400 voltijdse banen. Voor KBC vertegenwoordigden de bankentaksen in 2016 liefst 11 procent van de operationele uitgaven.

In dat verband is het exemplarisch dat in de zomer van 2016 bij KBC werd geklaagd dat alleen al met het geld van de Belgische bankentaks - want er zijn ook Europese bijdragen - de lonen van 2.750 voltijdse werknemers konden worden betaald. Waarom exemplarisch? Omdat die klacht niet alleen van de KBC-directie kwam, maar evenzeer van de belangrijkste vakbond bij de bank: het LBC.

Het toont dat we tien jaar na de start van de financiële crisis de banken het best van het beklaagdenbankje halen, ons niet te hard verliezen in links-rechtsdiscussies en harder nadenken over de manier waarop banken het best de economie dienen.

In die zin zijn de bijdragen aan reddingsfondsen een goede zaak, maar hebben de bankentaksen als geheel misschien wel stilaan hun limieten bereikt.