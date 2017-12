Bel20-paradox

De Bel20 heeft er een puik 2017 op zitten. En toch trok, op de tapijtengroep Balta na, geen enkel bedrijf naar Euronext Brussel. Die paradox zegt alles over de kwalijke gevolgen van te goedkoop geld.

Er zijn veel manieren om te zien of een land vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoetgaat, maar in de economische wereld is de beurs een van de belangrijkste. Daarom is het goed nieuws dat de Bel20 het jaar gisteren eindigde op een zucht van 4.000 punten, zo’n 10 procent boven het peil waarop we het jaar gestart zijn. Dat betekent dat de investeerders in de belangrijkste Belgische bedrijven dit jaar optimistischer zijn geworden over de winsten die die ondernemingen de komende jaren zullen maken.

Er zijn voor die goede beursprestatie enkele goede redenen, maar helaas ook één slechte. De eerste goede reden is dat het inderdaad economisch beter gaat. De Europese Commissie begon het jaar met de verwachting dat de Europese economie dit jaar met 1,7 procent zou groeien en verhoogde die prognose in de loop van het jaar tot 2,2 procent groei. Ook België eindigt het jaar met een economisch optimisme dat we in geen jaren meer hebben gezien. Bedrijven werven aan en investeren weer meer.

De tweede reden is dat we het jaar zijn gestart met enkele nachtmerriescenario’s in het achterhoofd, die gelukkig niet zijn uitgekomen. In januari was het niet ondenkbaar dat de extreemrechtse Marine Le Pen de Franse presidentsverkiezingen kon winnen en dat we na de brexit en Donald Trump opnieuw een politieke schok zouden incasseren.

Maar daarnaast is er ook een andere en minder geruststellende reden voor de goede beursprestatie van dit jaar: de lage rente van de Europese Centrale Bank. Dat verklaart een van de grootste paradoxen van dit beursjaar: als de Bel20 het zo goed doet, waarom trekken er dan geen bedrijven naar de beurs om investeerders voor hun plannen te vinden?

Ondernemingen kweken meer weerstand als ze via de beurs zelf geld ophalen.

In dit puike beursjaar verwelkomde Euronext Brussel slechts één nieuwkomer: de tapijtenwever Balta. Wie intekende, staat nu een derde lager. Tegelijk maakten sommige Vlaamse bedrijven het verschil door Euronext Brussel te verlaten. De kartonproducent VPK Packaging groeide uit tot een bedrijf van ruim 1 miljard euro omzet en ook de brouwer Duvel Moortgat sloeg verder de vleugels uit.

We missen dus nog altijd een kans om de beurs - als het ultieme koppelteken tussen mensen met geld en mensen met ideeën - echt nieuw leven in te blazen. Dat is jammer, want in de financiële crisis bleek dat Europa zwak staat omdat veel bedrijven zich bij ons te zwaar via banken financieren. Ondernemingen kweken meer weerstand als ze niet alleen bij de bank terechtkunnen, maar ook via de aandelenmarkten zelf geld ophalen bij investeerders.

Om die reden is het goed dat de regering het spaargeld wil activeren. Het is goed dat de Europese Commissie bouwt aan een ‘Unie van kapitaalmarkten’. Maar zolang de ECB in Frankfurt de rente op nul houdt, blijven we te zwaar op schulden bouwen.