Belofte en schuld

Italië wijkt niet voor de Europese druk om zijn begroting te herzien, ook al zijn de dure verkiezingsbeloften wegens de hoge schuld onbetaalbaar.

De Italiaanse regeringscoalitie wil ‘geen millimeter’ van het begrotingstekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) afwijken. Eenvoudigweg omdat de extreemrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging enkel door het deficit een deel van hun verkiezingsbeloften kunnen invullen. Voor de Vijfsterrenbeweging gaat het om de invoering van het basisinkomen voor de armsten, voor de Lega om een pensioenhervorming die hogere pensioenen en een lagere pensioenleeftijd inhouden. Dat levert gegarandeerd electoraal succes op.

Europa kan moeilijk anders dan in Rome aandringen zich aan de afgesproken cijfers te houden. Voor 2019 was dat 1,6 procent van het bbp. De afspraak was dan wel gemaakt met een andere regering, maar ze paste in de afbouw van de enorme schuldenberg die Italië torst. Met 133 procent van het bbp is het afgraven van de schuldenberg al heel karwei. Met het aangaan van dure beloften wordt die berg alleen maar groter.

Uiteindelijk draait deze crisis om geloofwaardigheid, zowel voor Italië als voor Europa.

Vandaar dat het alarm in Europa afgaat. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verklaarde onomwonden dat hij geen nieuwe Griekse crisis wil. Dat is begrijpelijk, want dat trauma is nog levend in de eurozone.

De Italianen spelen het hard in deze krachtmeting. Dat is in ruime mate politieke berekening. Beide coalitiepartners zijn in meer of mindere mate eurosceptisch. De harde Europese kritiek speelt hen dan ook in de kaart. Niet alleen het uitvoeren van hun dure verkiezingsbeloften zal hun positie electoraal versterken, de Europese kritiek doet dat ongetwijfeld ook.

De confrontatie over de Italiaanse begroting dreigt een conflict van lange adem te worden. De begroting moet midden oktober in Brussel ingediend worden, een reactie van Europa volgt in november. Wanneer tegen Italië strafmaatregelen worden genomen, zitten we in april, op een zucht van de Europese verkiezingen in mei.

Italië is de derde economie van de eurozone en weegt veel zwaarder dan Griekenland of Portugal. Het is daarom ook veel moeilijker om op Rome druk uit te oefenen. Want als het in Italië echt gaat stormen, zal dat in de hele eurozone voelbaar zijn. Hoe groot het besmettingsgevaar is, is onduidelijk. Maar het zal niet klein zijn.

Door het lot en de agenda loopt het al dan niet goed afwikkelen van de brexit haast synchroon met de Italiaanse kwestie. In oktober en november worden de knopen voor de brexit doorgehakt. Eind maart moet de brexit een feit zijn, vlak voor Italië moet worden aangepakt. Voor Europa wordt het een gevecht op twee fronten en beide dossiers zetten de Europese architectuur onder druk.

Op de financiële markten heerst zenuwachtigheid. Het Italiaanse renteverschil met Duitsland flirt met de grens van 3 procentpunten. Dat is hoog, maar nog steeds ver verwijderd van de renteverschillen die op het hoogtepunt van de eurocrisis werden opgetekend. Voorlopig broeit de crisis eerder onderhuids.