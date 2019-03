Betonstopstop

Dat de betonstop niet rond raakt, is niet zozeer een blamage voor Koen Van den Heuvel, maar voor zijn voorgangster en de hele Vlaamse regering.

‘De Vlaamse regering gaat voor een radicale, slimme omslag in de ruimtelijke ordening van Vlaanderen’, tweette Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in december 2016. Tegen 2040, vervolgde Bourgeois, zou geen nieuwe ruimte meer worden aangesneden. Volgens de N-VA bewees die ‘betonstop’ dat de Vlaamse regering erin slaagt te denken aan de lange termijn en de toekomstige generaties. Vlaanderen is hier ‘terecht zeer ambitieus’, luidde het.

Niet dus. Vrijdag deelde Bourgeois na de Vlaamse ministerraad mee dat de echte beslissing voor de volgende regering zal zijn. De klassieke uitleg luidt dat het werk inhoudelijk zo goed als af is en na de verkiezingen wordt uitgevoerd. Dat zei ook Pascal Smet (sp.a) vijf jaar geleden, toen zijn hervorming van het middelbaar onderwijs strandde. Hij verweet de critici toen ‘decreetfetisjisme’.

De nuchtere vaststelling is dat het werk niet af is. Dat tijd wordt verloren. Dat ondertussen nog meer open ruimte wordt aangesneden. De kans is reëel dat na 26 mei de politieke discussie deels moet herstarten, omdat het machtsevenwicht in de Vlaamse regering verschuift of de meerderheid er anders uitziet.

Tijd verloren

Want er is wel degelijk tijd verloren. De discussie begon al bij de vorige Vlaamse regering. Toenmalig minister van Ruimtelijke Ordening Philip Muyters (N-VA) kreeg in 2012 CD&V over zich heen toen hij stelde dat wie ervoor kiest afgelegen te wonen, dat in zijn portemonnee moet voelen.

Het is een meer dan terechte discussie, omdat de onzalige Belgische traditie om woningen in lintbebouwing aaneen te rijgen veel geld kost. Ze maakt openbaar vervoer en nutsvoorzieningen duurder, de auto noodzakelijker en de open ruimte schaarser. Door die open ruimte steeds meer vol te bouwen, groeit onze kwetsbaarheid voor overstromingen.

Alhoewel de Vlaming een baksteen in de maag heeft, is de voorbije jaren terecht de consensus beginnen te groeien dat er iets moet gebeuren. Net daarom getuigt het van slecht beleid dat de betonstop - en het brede pakket van maatregelen voor grondenruil, bossen en het hergroeperen van woongebied - te elfder ure sneuvelt in de Vlaamse regering.