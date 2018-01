Beven voor de basis

Volgende week zondag beslissen 600 afgevaardigden van de Duitse sociaaldemocraten (SPD) of ze de voorzetting willen van de grote coalitie met de christendemocraten van kanselier Merkel. In alle geval wordt het nipt. En dan wacht nog een grotere horde.

SPD-partijleider Martin Schulz heeft nog een week om het bereikte principe-akkoord te verdedigen. Hij zit in een erg oncomfortabele positie. Na de zware nederlaag van de SPD bij de Duitse verkiezingen in september, wees hij resoluut een nieuwe grote coalitie af. De SPD was aan een gezonde oppositiekuur toe. Na het afspringen van de onderhandelingen van de christendemocraten met de liberalen en de groenen, werd alsnog beroep gedaan op hem om de meubelen te redden.

Na zeer moeizame besprekingen bereikte de SPD een compromis over de verdere onderhandelingen met de CDU van Merkel en de Beierse CSU van Horst Seehofer. Maar veel wist Schulz niet uit de brand te redden. En dat wordt hem nu aangerekend.

De jongerenafdeling van de partij verwerpt het akkoord en wil niet horen van een grote coalitie. Ook verschillende deelstaten staan sceptisch of hebben zich al gekant tegen een akkoord. Voor Schulz wordt het dus schrapen om de nodige 301 stemmen te krijgen en dus groen licht tot verdere onderhandelingen.

Faalt hij daarin, dan betekent dat een grote crisis. Niet alleen is Schulz dan iedere autoriteit en geloofwaardigheid kwijt, maar ook de hele partijtop van de SPD wordt dan de wacht aangezegd. In maart vorig jaar werd Schulz nog met 100 procent van de stemmen tot partijvoorzitter verkozen. Even leek hij een momentum te hebben. Maar na verlies in drie deelstaten en bij de federale verkiezingen vorig jaar, schiet niets meer over van dat elan.

Twee keer heeft de SPD al haar vingers verbrand aan een coalitie met Merkel. Vele leden vragen zich af waarom de SPD andermaal moet zorgen dat Merkel nog een vierde ambtstermijn kan uitdienen. Vooral de linkerflank van de partij is erg ongelukkig met de gang van zaken.

Het is niet alleen binnen de SPD dat het ongenoegen heerst, bij de CDU en zeker bij de CSU, is de rechterflank hoogst ongelukkig met de gang van zaken. In het amorfe midden van Merkels politiek lijken de grote partijen zich steeds minder te herkennen.

En zelfs als er groen licht wordt gegeven voor een fel verzwakte Schulz, dan is de buit niet binnen. Zodra er een regeerakkoord is, buigt de basis van de SPD zich nog eens over de tekst. 400.000 leden mogen dan de tekst wikken en wegen. Die horde is minstens even moeilijk als die van zondag aanstaande.

Als de SPD struikelt en er komt geen grote coaliltie, dan is het ook een zware slag voor Merkel. De enige opties die dan nog resten zijn een minderheidsregering of nieuwe verkiezingen. Dat zijn alle twee doemscenario’s voor de huidige kanselier. Zelf wil ze geen minderheidsregering vormen en nieuwe verkiezingen beloven ook niet veel goed. De CDU kreeg in september immers ook een pandoering van jewelste.

Dus is het niet alleen bibberen in het hoofdkwartier van de SPD, maar ook in de ambtswoning van de kanselier aan de Spree. In elk scenario wordt het nipt, en dus spannend.