Biden president

Volgens een hele reeks Amerikaanse media heeft Joe Biden voldoende kiesmannen verzameld om de volgende president van de VS te worden. Het kamp van president Trump aanvaardt dat (nog) niet.

Na ruim vier dagen tellen is het zover. De Democratische kandidaat Joe Biden verovert de staat Pennsylvania en daardoor is zijn voorsprong op huidig president Donald Trump onoverbrugbaar geworden. De 78-jarige Biden wordt de 46ste president van de VS. Hij beloofde de 'president van alle Amerikanen' te zijn.

De nieuwe bewoner van het Witte Huis krijgt meteen een heel pak op zijn bord. De coronapandemie woedt in alle hevigheid in de VS. De bestrijding van die crisis is evenwel een taak van de staten. Een president kan dus geen gecoördineerd beleid opleggen. Dat is ook het geval in de Europese Unie. En daar is bewezen dat het stroomlijnen van de aanpak een onmogelijke taak is. De gezondheidszorg in de VS is evenwel veel zwakker dan in Europa, het wordt een zwaar gevecht.

Strengere maatregelen tegen corona betekenen ook een economische neergang. De hele economie is zeer wankel. Een aanhoudende Amerikaanse dip gaat onvermijdelijk wegen op de rest van de wereld.

De interne tegenstellingen in de Amerikaanse maatschappij zijn ook enorm. Het latente racisme heeft al geleid tot stevige rellen. Maar uit de verkiezingsuitslag blijkt ook een diepe, gapende kloof tussen de steden en het platteland. 'Alle Amerikanen' is een zeer divers gegeven. Die kloven dichten zal moeilijk zijn.

Op dit ogenblik is de grootste horde voor de 'president elect' evenwel de huidige bewoner van het Witte Huis. Donald Trump is op dit moment niet van plan om zijn nederlaag toe te geven. De miljardair was aan het golfen op het moment dat de media zijn tegenstander tot winnaar uitriepen.

Wat zeker is, is dat het politieke theater in de VS verre van voorbij is. Voor alle duidelijkheid: het blijft slecht theater.

Het gevecht over de wettigheid van de uitslag moet zijn beslag nog krijgen. Pas begin januari wordt het resultaat officieel bekrachtigd. Tot dan zal de onzekerheid blijven bestaan.

Trump legt zich niet neer bij de nederlaag en zal alle rechtsmiddelen uitputten. En wat zal zijn achterban doen? Legt die zich zonder slag of stoot naar bij het uiteindelijke resultaat? Biden mag dan een ruime overwinning geboekt hebben op het aantal stemmen, ook Trump kreeg meer Amerikanen achter zich dan in 2016. Biden heeft het gehaald door het kiessysteem, net als Trump dat eerder deed.

Biden heeft weinig tijd om iets te realiseren. Nu al rukken de Republikeinen op in het Huis van Afgevaardigden. Over twee jaar zijn daar nieuwe verkiezingen. De vraag is of de Democraten daarna het Huis nog in handen hebben. Als Nancy Pelosi (80) de politieke vernieuwing moet doorvoeren, wordt dat toch een moeilijk verhaal.

En als Biden de volgende weken door de juridische guerrilla raakt, rest nog een belangrijke vraag: heroveren zijn Democraten de controle over de Senaat? Die beslissing valt ook pas begin januari. Als de Republikeinen die kamer van het Congres in handen houden, wordt het helemaal een moeilijke politieke situatie.