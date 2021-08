De Vlaamse scholen tonen hoe stilaan dan toch het tijdperk aanbreekt waarin het coronavirus de wereld niet meer lamlegt. Maar het blijft belangrijk bij de les te blijven.

Na een zomer waarin we weer konden reizen, pinten drinken op café, naar trouwfeesten gaan en zelfs dansen op festivals, volgt nu het onderwijs. Binnen twee weken, op 1 september, zullen leerlingen van Vlaamse scholen weer gewoon naar de klas kunnen. Aan hun schoolbank zullen ze geen mondmasker moeten dragen. Het ziet ernaar uit dat dit het eerste normale schooljaar in drie jaar wordt.

Op het Overlegcomité later deze week volgen wellicht nog versoepelingen. Het naderende einde van de zomer, dat doorgaans wat weemoed opwekt over de kortende dagen, biedt ons dit jaar iets hoopvollers: de terugkeer naar een leven dat niet meer door het virus wordt platgelegd.

Die terugkeer dreigt niet zomaar een wandeling in het park van de vrijheid te worden. De strijd is nog niet helemaal gestreden. Aan de versoepelingen blijft een voorwaarde verbonden die niet overal en door iedereen wordt vervuld: voldoende vaccinaties.

De focus moet weer liggen op de belangrijkste uitdaging: na het virus eindelijk de daling van de onderwijskwaliteit stoppen.

Opnieuw is het onderwijs in dit geval tekenend: in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijven de coronaregels strenger dan in het Vlaams Gewest, omdat in de hoofdstad de vaccinatiecampagne geen groot succes is. Dat Brussel vaccinaties in scholen, bedrijven en sportclubs mogelijk wil maken, is daarom het juiste plan. Een zorgeloos schooljaar is cruciaal, zeker om leerachterstand in te halen, maar zorgeloosheid komt niet vanzelf voor wie zich niet voorbereidt.

Hetzelfde geldt voor de groeiende steun voor de verplichte vaccinatie in de zorgsector. Het is een zwaktebod, dat misschien zelfs sommige mensen die broodnodig zijn uit de sector zal jagen. Maar het alternatief - vermijdbare risico's voor patiënten toestaan - is erger.

Ook als de vaccinaties verdere versoepelingen mogelijk maken, blijven er lastige kwesties. Een ervan is hoe we de ongeziene interventie van de overheid - die nodig was in crisistijd - weer naar normale proporties kunnen terugschroeven, zonder verregaande beperkingen van de individuele vrijheid en zonder onbetaalbare budgetten.

Hoe schizofreen dat dreigt te worden, is merkbaar in de Vlaamse regering. Die plaatst de administratie in besparingsmodus via haar 'brede heroverweging' van de kosten, maar tegelijk duwt ze via haar relanceplannen voluit op het gaspedaal van de uitgaven.

Daarin ligt de politieke discussie voor het najaar: hoe ziet de overheid er na de coronapandemie uit? Idealiter is ze een stuk strakker en betaalbaarder, richt ze zich op de kerntaken en de belangrijkste uitdagingen, pakt ze de tekortkomingen die het virus blootlegde aan en maakt ze slim gebruik van het relancegeld.