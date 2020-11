Het herstel op de beurzen gaat adembenemend snel. Net als bij de coronavaccins die al dat enthousiasme voeden, past bij die remonte een dikke bijsluiter.

Zelfs de duidelijke verliessessie van maandag weerhield de Bel20, en tal van andere westerse beursindexen, er niet van om van november de beste maand uit hun geschiedenis te maken. De korf met de belangrijkste Belgische aandelen ging er in november 20,5 procent op vooruit nadat Pfizer, Moderna en AstraZeneca de voorbije weken meldden dat in hun labo's een werkzaam coronavaccin wordt gebrouwen.

Beleggers kijken hoopvol vooruit. Het is duidelijk dat een of meerdere vaccins werken. Nog geen enkel is goedgekeurd, maar op basis van de beschikbare data komen die groene lichten er snel. Nog geen enkel is op megaschaal geproduceerd, maar de farma-industrie heeft zich op dat vlak al bewezen. En de verdeling van het vaccin van de fabriek richting honderden miljoenen wachtende bovenarmen wordt een van de grootste logistieke uitdagingen in decennia, maar is behapbaar in vergelijking met de uitzichtloze toestand van maart.

Voor dat deel van de wereld met een vlotte toegang tot vaccins en zijn fabrikanten, en met een modern distributieapparaat, wenkt 'de vervaldatum van de pandemie', zoals de Duitse beleggersveteraan Klaus Kaldemorgen het in deze krant omschreef. Dat is inderdaad goed nieuws. 'Back to normal' betekent niet enkel weer gaan, staan en feesten waar we willen, maar ook vollere orderboekjes voor bedrijven, meer durf en zin om te investeren, hogere winsten, en dus hogere beurskoersen.

Zo gevaarlijk het is de beurs links te laten liggen als het stormt, zo gevaarlijk is het ze begerig achterna te hollen als ze stijgt.

In de drie eerste weken van november vloeide wereldwijd maar liefst 89 miljard dollar naar aandelenfondsen. Niemand wil de trein missen. Daarbij horen meteen een paar stevige waarschuwingen. Een deel van de aankopen is technisch en gebeurt door professionele beleggers die anders aan het einde van het jaar niet uitgelegd krijgen aan hun klanten dat ze niet in aandelen zitten. Een ander deel komt van een aanwassend leger robohandelaars die simpelweg trends volgen. Die hebben er mee toe bijgedragen dat stijgingen en dalingen op de beurs soms groteske proporties aannemen.

Zo gevaarlijk het is de beurs links te laten liggen als het stormt, zo gevaarlijk is het ze begerig achterna te hollen als ze stijgt. Wie koopt, koopt best kwaliteit: aandelen van bedrijven met bewezen businessmodellen, die financieel op orde staan, niet wat het snelst gestegen is. Sommige aandelen uit de reissector of de zware industrie noteren weer op hun peil van voor de pandemie, en nemen zo een riskant groot voorschot op 'back to normal'.