De Wetstraat doet alsof er in het migratiebeleid veel opties zijn, terwijl het vooral een alledaagse strijd om controle is. Maandag was die controle weg.

Omdat er te weinig opvangplaatsen zijn voor vluchtelingen, is vorige week iemand vrijgelaten die geen toelating heeft om op Belgisch grondgebied te verblijven én een strafblad heeft. Tegelijk verwondde in het Maximiliaanpark in Brussel, een pleisterplek voor vluchtelingen, een Egyptische veertiger maandag een agent met een mes, waarop hij door een andere agent werd neergeschoten. Langs de autosnelweg zijn parkings gesloten voor truckers uit vrees dat vluchtelingen die het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken zich in vrachtwagens verstoppen. Ook dat toont hoe de federale overheid de controle over de migratieproblemen in ons land dreigt te verliezen.

Drie zomers geleden sprak de Duitse bondskanselier Angela Merkel de historische woorden ‘wir schaffen das’ uit. Haar boodschap van generositeit lijkt er een uit een ver verleden. Tekenend is dat de N-VA nu van CD&V-burgemeesters de kritiek krijgt te laks te zijn, en dat de sp.a Francken maandag verweet een te zachte heelmeester te zijn. De kritiek van links kwam maandag van de rechterkant.

De rauwe werkelijk heid is dat er, op enkele incidenten en de retoriek na, niet zo gek veel opties zijn in migratiebeleid.

Als dat iets leert, dan is het dat het gebikkel in de Wetstraat vaak een verkeerd beeld geeft van migratiebeleid. De indruk ontstaat dat er makkelijke binaire keuzes zijn tussen ‘opkuisen’ en levens redden. De rauwe werkelijkheid leert dat er niet zoveel opties zijn.

De ongemakkelijke waarheid is dat zelfs de federale regering niet alle facetten van haar migratiebeleid zelf kan bepalen. België weegt om te beginnen te licht om impact te hebben op Noord-Afrika of het Midden-Oosten, om de bron van migratie droog te leggen. België controleert vervolgens niet de grenzen van Griekenland, Italië en Spanje, waarlangs vluchtelingen de EU binnenkomen en tot in ons land reizen, in de hoop het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Bovendien is het migratiebeleid ingebed in internationale verdragen en regels. Het houdt steek dat je iemand niet terug naar Eritrea uitwijst, waar hij moet vrezen voor zijn leven of minstens wellicht wordt ingelijfd in een modern slavenleger, gebouwd op permanente legerdienst. Maar dat betekent dat een Eritreër met een strafblad niet zomaar uit ons land kan worden uitgewezen. Als je dáár te laks mee omspringt, verzeilen we in de discussie over de uitgewezen Soedanezen van vorig jaar.

Migratie is daarom een van die problemen die je niet kan oplossen. Je kan het hoogstens beheren, zodat het niet ontploft maar hoogstens een beetje blijft smeulen. Meer opvangplaatsen zouden helpen, maar zijn niet zaligmakend. Ze zijn duur - tot 300 euro per persoon per dag - en lossen de problemen van Europese grenscontrole en internationaal recht niet op.