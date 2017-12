Botsende belangen

De overheid wil bij een gedeeltelijke privatisering van Belfius om begrotingsredenen de dividendenstroom naar de schatkist gevrijwaard zien. Dat druist in tegen het belang van de bank.

De gedeeltelijke privatisering van de bank Belfius, die gepland is voor de eerste helft van volgend jaar, moet de regering in staat stellen de overheidsschuld een beetje te verminderen. Europa dringt daar hard op aan omdat ons land een schuldgraad heeft van meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product. Als de regering een stuk van haar belang in Belfius verkoopt, kan ze echter minder delen in de winst. Dat betekent een verlies voor de begroting. Dat doet pijn, want de regering moet dan elders centen gaan zoeken.

De regering-Michel probeert nu de kool en de geit te sparen door Belfius te verplichten een groter deel van zijn winst als dividend uit te keren. De opbrengst van de gedeeltelijke privatisering - naar schatting een kleine 3 miljard euro - kan worden gebruikt om de overheidsschuld te doen zakken, én Belfius stort jaarlijks evenveel dividenden in de schatkist zodat dit begrotingsprobleempje is opgelost. Twee keer bingo voor de overheid.

Verrassend simpel. Er zit echter een serieuze angel verscholen in deze constructie. Belfius zal een groter stuk van zijn winst moeten uitkeren aan de overheid en de andere aandeelhouders. Dat is geld dat de bank niet kan gebruiken om verdere groei te financieren, om een reservepotje aan te leggen voor eventuele overnames of om de kapitaalbuffers aan te dikken, zodat Belfius beter bestand is tegen schokken.

De leiding van de bank wil een flink stuk van de winst opzij kunnen zetten. Dat is voorzichtig beleid. De overheid, die voorlopig nog de enige aandeelhouder is van Belfius en er dus het laatste woord heeft, houdt er echter een andere mening op na en wil meer geld uit de bank puren. Ze dringt er ook op aan dat de bank volgend jaar, voor ze naar de beurs trekt, aan de overheid nog een extra dividend uitkeert. Dat zijn makkelijke opbrengsten voor de begroting. Het is geld dat de regering met de verkiezingen in aantocht niet moet bijeen sprokkelen bij de burgers of de bedrijven door extra besparingen of belastingen. Maar het is onvoorzichtig en kortzichtig beleid. De bank dreigt daar het slachtoffer van te worden.

Politici zien overheidsbedrijven te veel als koeien die ze kunnen melken voor de begroting.

De lessen van de bankencrisis zijn vergeten. Niet zozeer door de bankiers, wel door de politici. Dexia, waar Belfius uit gered werd, is voor een stuk ten onder gegaan omdat vaste aandeelhouders als de Gemeentelijke Holding en Arco, de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging, meer belang hechtten aan de dividenden die ze uit de financiële groep konden halen dan aan de stabiliteit van de instelling. Gaat de regering-Michel dezelfde fout maken?

De politici zien overheidsbedrijven te weinig als ondernemingen die de ruimte en middelen moeten krijgen om zich te ontwikkelen, en te veel als koeien die kunnen worden gemolken. Didier Bellens hekelde in 2013 ook dat hij als topman van Belgacom - nu Proximus - enkel van premier Di Rupo hoorde als die hem tegen het jaareinde belde om naar het dividend te informeren, ‘als een kind dat zijn sinterklaascadeau komt vragen’. Die uitspraak kostte hem zijn kop. Er is nu een andere regering, maar die huldigt dezelfde praktijken.

Het is aan de raad van bestuur van een bedrijf om in alle onafhankelijkheid het dividendbeleid te bepalen. Het belang van de onderneming moet daarbij voorop staan. Daarmee zijn de aandeelhouders ook het best gediend. In een overheidsbedrijf krijgt de raad die onafhankelijkheid niet. Daar primeren politieke belangen.