Bij gebrek aan chirurgische precisie-instrumenten is de botte bijl bovengehaald om het teruggekeerde coronavirus te bekampen.

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en van de Antwerpse provinciegouverneur maandag om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen krijgen bijval van de virologen, epidemiologen en mensen uit de gezondheidssector. Ze worden aanvaard door een deel van de Belgen dat de maatregelen gerechtvaardigd vindt - het doel heiligt de middelen - en het veroorzaakte ongemak erbij neemt. Maar bij anderen botsen ze op onbegrip of zetten ze zelfs kwaad bloed. Omdat ze de opgelegde beperkingen disproportioneel vinden, omdat de maatregelen te zwaar ingrijpen in hun sociale leven, of omdat ze er economische schade door lijden.

Waarom geldt de avondklok ook in landelijke Kempense gemeenten in de provincie Antwerpen waar geen of nauwelijks coronabesmettingen zijn? Waarom moeten in de Antwerpse agglomeratie fitnesscentra de deuren sluiten, maar mogen restaurants open blijven? Waarom wordt de mondmaskerdracht algemeen verplicht, ook op plekken waar de kans klein is dat je andere mensen ontmoet? Waarom wordt de Zuidfoor in Brussel geannuleerd, terwijl markten wel mogen plaatsvinden? Waarom worden evenementen weer sterk aan banden gelegd, ook als die voorzorgsmaatregelen hebben genomen?

Het onbegrip en de onvrede over de strenge maatregelen zijn in de meeste gevallen begrijpelijk, en niet altijd onterecht.

Het onbegrip en onvrede zijn in de meeste gevallen begrijpelijk, en niet altijd onterecht. De maatregelen zijn zo bruut en algemeen dat ze onvermijdelijk nevenschade veroorzaken. Maar de algemeenheid is soms niet te vermijden. Het is moeilijk in de provincie Antwerpen, waar mensen om beroeps- of privéredenen veel pendelen van de ene naar de andere gemeente, een risicogebied geografisch precies af te bakenen. Het is onmogelijk voor elke handelszaak of evenement een afzonderlijke inschatting te maken van het coronarisico.

Dat de maatregelen zo algemeen zijn, is wellicht unfair. Maar er was geen tijd voor een verfijndere aanpak. Die zou ongetwijfeld ook tot heel wat discussies leiden. Er is ook de praktische kant van de zaak. Brede maatregelen zijn makkelijker te controleren en te handhaven.

Derde golf

De botte bijl is bovengehaald. Omdat het fijne chirurgische materieel ontbreekt om de coronabroeihaarden gericht en efficiënt te bestrijden. Omdat de toestand al te ver uit de hand was gelopen. Omdat het systeem van testen en contactopsporing, het wapen tegen een tweede besmettingsgolf, niet performant was.

Het testen gebeurt niet gestructureerd, de rapportering van de resultaten verloopt te traag en is te weinig gedetailleerd, de contactopsporingscentra die de overheid heeft opgezet werken niet goed. Het hele systeem presteert ondermaats. We hebben er de tweede golf niet mee kunnen tegenhouden.