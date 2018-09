Bourgeois I

De omstandigheden waarin de Vlaamse regering aan haar laatste maanden begint, zijn op veel punten indrukwekkend, ook al is niet alles fantastisch.

Neemt hij al een beetje afscheid of dingt hij eigenlijk naar een tweede mandaat als Vlaams minister-president? Die vraag hing onbeantwoord in de lucht toen Geert Bourgeois voor de vijfde keer de Septemberverklaring voorstelde in het Vlaams Parlement. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober wil Bourgeois zijn plannen voor de verkiezingen van mei volgend jaar bekendmaken.

Datzelfde ambigue gevoel hangt over de vraag hoe deze Vlaamse regering de geschiedenis zal ingaan. Dit is niet de flamboyantste ploeg die de Vlaamse politiek ooit gekend heeft, maar je kan niet ontkennen dat Vlaanderen op veel terreinen verder staat dan een jaar geleden.

Dit is niet de flamboyantste ploeg die de Vlaamse politiek ooit gekend heeft, maar je kan niet ontkennen dat Vlaanderen op veel terreinen verder staat dan een jaar geleden.

De omstandigheden waarin deze Vlaamse regering aan haar laatste maanden kan beginnen, zijn best wel indrukwekkend. Meer jobs en minder werklozen. Meer starters en minder faillissementen. Nog nooit zoveel geld voor welzijn, nog nooit zo weinig verkeersdoden. Meer geld voor onderzoek en ontwikkeling, en minder ambtenaren. Meer koopkracht, meer investeringen en minder belastingen.

Nuchtere zakelijkheid

Net daarom zou je verwachten dat er een sfeer van euforie rond de Vlaamse regering hangt. Maar die is er niet. Misschien omdat euforie niet meteen het woord is dat minister-president Bourgeois het best typeert. Nuchtere zakelijkheid komt al meer in de buurt.

Maar ook omdat niet alles lukte. In de begroting zit - als je de Oosterweelverbinding meetelt - nog altijd een gat. Hervormingen zoals de betonstop, de strijd tegen armoede of de vergroening van energie hadden verder kunnen staan.

Toch spreken enkele zaken in het voordeel van deze regering. Een deel van de betere omstandigheden waarin Vlaanderen zich bevindt - zoals minder belastingen en meer investeringen - mag ze wel degelijk op haar conto schrijven.

De regering pakt(e) dossier per dossier aan, zonder het grote verhaal te willen schrijven.

Bovendien heeft ze de belangrijkste probleemdossiers aangepakt waar de vorige Vlaamse regering-Peeters II haar tanden op stukbeet. Er is een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs, al is het aarzelend. De schuldenberg van de groenestroomcertificaten is aangepakt, al kostte dat Open VLD het ministerschap van Annemie Turtelboom. En eindelijk gaat het vooruit met de Oosterweelverbinding, al gaat daar zoveel geld naartoe dat we het liever niet in de begroting meetellen.

Geen grootse plannen

Wat ontegensprekelijk voor deze regering pleit, is dat ze zich niet langer verschuilt achter grootse plannen, zoals Nieuw Industrieel Beleid of Vlaanderen In Actie, die op den duur alleen nog een groots plan op papier bleken te zijn. De regering pakt(e) dossier per dossier aan, zonder het grote verhaal te willen schrijven.

Deze regering heeft aangetoond hoe moeilijk het zelfs voor een no-nonsense Vlaams-nationalistische minister-president is om Vlaanderen te hervormen.

Soms leverde dat een historische doorbraak op, zoals het deblokkeren van Oosterweel. Soms viel de hervormingsmotor stil, zoals afgelopen zomer met de betonstop en de vergroening van de energie.