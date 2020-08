Brantano-drama

Met de overname van Brantano komt een abrupt einde aan een Vlaams ondernemersverhaal dat begon in de jaren 60. Het had zo niet moeten lopen.

Met de overname van 43 Brantano-winkels door de Duitse groep Deichmann, die de winkels zal uitbaten onder de merknaam vanHaren, valt het doek over een van de grootste en bekendste schoenwinkelketens van ons land en komt een einde aan een Vlaams ondernemersavontuur dat begon in de jaren 60 van vorige eeuw in een Oost-Vlaams schoenenfabriekje.

Het verhaal van Brantano is ook dat van de ontwikkelingen die de economie in Vlaanderen de voorbije vijftig jaar doormaakte. Een verhaal van de de-industrialisering met het verdwijnen van de schoenenindustrie in ons land, het groeiend belang van de kleinhandel daarna, de opmars van de baanwinkels, de noodzaak tot schaalvergroting en professionalisering, de introductie op de beurs om geld op te halen om de verdere groei te financieren, de expansie in het buitenland en de globalisering.

Maar het verhaal is ook dat van de uitstap van de oorspronkelijke familiale aandeelhouders, de verkoop aan een Nederlandse groep en de worsteling om een antwoord te vinden op de structurele veranderingen in de detailhandel door de opmars van de e-commerce.

Het was een verhaal met hoogtes - de beursgang in 1997 - en laagtes - in 2015 ging de toenmalige eigenaar Macintosh Retail Group failliet en belandde Brantano al een keer in de etalage.

De modegroep FNG verscheen toen op het toneel als reddende engel. Ze heeft de beloftes niet kunnen waarmaken. De ambities waren te hoog, de financiƫle fundamenten te zwak, het management te financieel gedreven en er was te weinig gezond ondernemerschap. De coronacrisis gaf FNG en Brantano de genadeslag. Het gerecht opende bovendien een onderzoek naar mogelijke financiƫle malversaties.

Verschraling

Het had zo niet moeten lopen. Dat een in Vlaanderen bekende huishoudnaam als Brantano na vijftig jaar uit het straatbeeld verdwijnt, is jammer. Het veroorzaakt een verdere verschraling van het retaillandschap in ons land. En er is het verlies van enkele honderden arbeidsplaatsen.

De ondergang van Brantano veroorzaakt averij bij andere schoenenketens. Die hadden het al lastig door de coronacrisis en worden nu ook nog eens geconfronteerd met een failliete concurrent die uitpakt met kortingen van 75 procent om van zijn voorraad af te raken. Een flagrant voorbeeld van oneerlijke concurrentie.

Wat voor het ene bedrijf een drama is, is een blijspel voor het andere.

Maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Met de overname van 43 Brantano-winkels verwerft de Duitse schoenenreus Deichmann, al actief in 31 landen, meteen een sterke positie op de Belgische markt waarop hij tot dusver nauwelijks een voet aan de grond had. Voor Deichmann, zelf in familiale handen, is dit een buitenkansje.

Het ene bedrijf verdwijnt, een ander komt ervoor in de plaats. Zo verloopt de economische dynamiek voor een stuk. Wat voor het ene bedrijf een drama is, is een blijspel voor het andere.