De bestorming van het Amerikaanse Congres toont nog maar eens aan dat de democratie breekbaar is en minder vanzelfsprekend dan we soms aannemen.

Nu Biden dankzij Georgia ook de Senaat heeft binnengehaald, wordt zijn regeerwerk misschien iets makkelijker, maar niet eenvoudig. Voor veel wetgeving is een meerderheid van 60 stemmen nodig in de Senaat. Er zullen dus Republikeinse stemmen gezocht moeten worden. Daarnaast moet de volgende president ook zijn eigen verdeelde partij samenhouden.

De reden waarom Trump zoveel kiezers kon overhalen om voor hem te stemmen na vier chaotische en burleske bewindsjaren, is een waarschuwing. Die kiezers voelen zich - al dan niet terecht - politiek, sociaal en economisch achtergesteld. Vandaar hun afkeer van de 'elite' in de brede zin van het woord.

Het is niet zo verwonderlijk dat Trump perfect wist in te spelen op dat ongenoegen. De man mag dan een miljardair zijn, hij heeft zich altijd buitengesloten gevoeld bij de elite. Zo heeft hij de juiste snaar bij zijn kiezers geraakt. De bestorming van het Congres zal niet de instemming van al zijn kiezers wegdragen, maar ze zullen wel blijven vasthouden aan de politieke bakens die Trump uitzette. Dat maakt de Amerikaanse democratie nu zo kwetsbaar.

De tijd is ongenadig in de Amerikaanse politiek. Een president heeft een ambtstermijn van vier jaar. Om de twee jaar wordt echter het hele Huis van Afgevaardigden verkozen en een derde van de Senaat. De controle die Biden nu over het Congres heeft, is dus tijdelijk. In november 2022 vinden al tussentijdse verkiezingen plaats die de verhoudingen kunnen omkeren. Biden moet dus snel aan de slag om zijn momentum vast te houden. Het is een haast onmogelijke uitdaging.