Brexit-zootje

Dit had de week moeten worden waarin het VK de EU verliet. De realiteit en de agenda van deze week tonen wat voor een zootje het is geworden.

Ooit ging deze week de week worden waarin het Verenigd Koninkrijk op 29 maart de deur van de Europese Unie achter zich ging dicht trekken, om als een trotse handelsnatie vol zelfbeschikking en herwonnen controle haar eigen weg te gaan. Het volstaat om te kijken wat dit weekend in Londen gebeurde en deze week op de agenda staat, om te snappen wat voor een zootje de hele brexit is geworden.

Hoe is het toch ooit zo ver kunnen komen, met een land dat ooit het vleesgeworden pragmatisme was. Een land waar de immer mercantiele Margareth Thatcher de Britse toegang tot de Europese eenheidsmarkt als een van haar grootste verwezenlijkingen zag. Een land dat de parlementaire democratie uitvond, en een civil service die geleid wordt door een in Oxford en Cambridge getrainde elite.

Het voorbije weekend trokken honderd duizenden Britten – volgens de organisatoren meer dan een miljoen – door Londen om een tweede brexit-referendum te vragen, nu het volk tien keer meer geïnformeerd is over wat het écht betekent om de EU te verlaten. Dinsdag wordt de brexit-deal die premier Theresa May onderhandelde vermoedelijk voor de derde keer weg gestemd in het House of Commons. Waarbij het zelfs maar de vraag is of datzelfde parlement, nadat het alles wat het niet wil weg stemde, eindelijk eens een indicatie zal geven van wat het nu wél wil.

Ondertussen is de sfeer in de regering-May zo diep onder nul gezakt, dat enkele van haar topministers uit haar regering zich dit weekend verplicht zagen publiekelijk te melden dat ze niet aandringen op haar ontslag, nadat er geruchten waren dat zoiets nakend is. De Britse vice-premier David Lidington ontkende dat hij May zou willen vervangen, met de woorden dat ‘nauw met haar samenwerken je geneest van iedere sluimerende ambitie om het werk van de premier zelf te doen’. Er is wellicht geen woord van overdreven.

Het moet wellicht van de derde redding van Griekenland geleden zijn dat een natie zo onhoudbaar naar de afgrond slaapwandelt, in de illusie dat internationale afspraken overbodig zijn en alleen de eigen grenzen tellen, waarbij de buitenwereld op den duur meer in paniek schiet over de slow motion catastrofe dan het land zelf. Dat ziekenhuizen voorzorgen nemen voor de schok van de exit, is evenzeer al een déjà vu van de laatste dagen van de Griekenlandcrisis.

De enige goede beslissing die in deze brexit de laatste weken is genomen – behalve de lippendienst aan het vermijden van de no deal in het House of Commons – is de beslissing van de Europese top van vorige week. Die besloot de brexit-deadline twee weken uit te stellen, tot 12 april, tenzij er een doorbraak is.

Het is de juiste beslissing omdat ook de gebeurtenissen van dit weekend tonen dat de Britten in deze brexit-gesprekken door hun interne verdeeldheid een onbetrouwbare partner zijn geworden. Het is belangrijk dat de EU27 niet besmet worden door die chaos.

Een harde brexit die dagen voor de Europese verkiezingen valt, dreigt de campagne voor die Europese verkiezingen compleet te overheersen, terwijl er genoeg andere domeinen zijn – van klimaat en migratie, tot terreur en de toekomst van de euro – waarover de kiezer de richting moet aangeven.

Bovendien zou een verlenging tot vlak voorbij 26 mei de situatie doen ontstaan dat de verkiezingsuitslag van de Europese verkiezingen zou worden aangevochten voor de rechtbank. En erger, dat iedere beslissing van het Europees Parlement de komende vijf jaar wordt aangevochten.