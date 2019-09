Brexitbelegering

Het is hartverwarmend dat het in het Verenigd Koninkrijk zelfs de premier en de koningin niet is toegestaan de wet te overtreden.

In het land dat de parlementaire democratie uitvond, heeft het opperste gerechtshof unaniem de regering en het staatshoofd op de vingers getikt, omdat ze op een onwettige manier het parlement hebben opgeschort. De brexitsaga, die al de carrières van twee premiers heeft gebroken, blijft op die manier een onwaarschijnlijke politieke thriller, met plotwendingen die in de betere fictie ongeloofwaardig zouden lijken.

Maar wat dinsdag gebeurd is, is wel degelijk echt en wel degelijk goed nieuws, omdat het toont dat de democratische instellingen weerbaar zijn. Al te vaak wordt democratie verengd tot iets wat ze niet is: de brute kracht van de meerderheid. In tijden van onvoorspelbare verkiezingen, waarbij decennia oude partijen soms gewoon van de kaart worden geveegd en sociale media een serene publieke discussie verhinderen, is die brute kracht soms weinig verheffend.

De essentie van democratie is dat ze de macht verspreidt, zodat de weg naar een te grote concentratie wordt versperd.

Het Verenigd Koninkrijk, dat zich dankzij de Glorious Revolution van 1688 de oudste parlementaire democratie ter wereld mag noemen, toonde gisteren dat het allemaal iets geraffineerder in elkaar zit. Tegenover de cruciale keuze van de kiezer staat de onverstoorbare kracht van andere politieke instellingen.

Aberratie

De te vaak misbegrepen essentie van democratie is dat ze net macht verspreidt, zodat de weg naar een te grote concentratie van macht in één hand wordt versperd. Net daarom staat ook in ons land het Grondwettelijk Hof boven het parlement en de Raad van State boven de regering. En net daarom zijn er ook de nodige raakvlakken. De regering stelt de rechters aan en keurt hun budget goed. Het parlement keurt het regeringsbudget goed en neemt wetten aan. Rechters kunnen de regering terugfluiten.

In dat subtiele evenwicht was het een aberratie dat de Britse regering de koningin het parlement voor vijf weken liet opschorten, net om het parlementaire debat over de brexit te verhinderen. Dat dat debat al meer dan drie jaar hemeltergend doel- en richtingloos is, doet er in deze niet toe. Ja, het zou anders en beter moeten. Maar neen, dat is geen argument om de politieke instellingen af te breken en de broze evenwichten te verstoren.

Het verdict van het Britse hooggerechtshof toont dat je niet zomaar een land naar je hand kan zetten.

Het verdict van het Britse hooggerechtshof is daarom goed nieuws. Het toont dat de rechtsstaat nog werkt en dat je niet zomaar een land naar je hand kan zetten.

Even belangrijk is te tonen wat het verdict niet is. Het is niet de eindstrijd in de brexit. Het is al zeker niet het happy end. Het is evenmin het einde van een tijdperk waarin premiers en presidenten elders wél te veel macht usurperen, zoals Viktor Orbán in Hongarije. Het betekent niet dat plots wél de daadkrachtige beslissingen worden genomen die nodig zijn. En het betekent evenmin dat een gespleten samenleving, of het nu hier of elders is, plots weer een plek in het midden vindt.