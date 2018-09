Brexitblutsen

De brexit mag dan slecht Londens theater zijn, hij dreigt wel degelijk Vlaanderen binnen zes maanden met blutsen en builen achter te laten.

Soms is politiek een toneelstuk, met slecht theater en schitterende acteurs. Zondagavond begint in Birmingham de jaarlijkse partijconferentie van de Britse conservatieven, waarbij Boris Johnson voor het eerst sinds zijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken de tory’s zal toespreken. Woensdag repliceert premier Theresa May, ter afsluiting van het congres.

Hoe schitterend de acteerprestaties worden, valt af te wachten. Dat het slecht theater wordt, is iets zekerder. De onderhandelingen over de brexit gaan van kwaad naar erger. Op de Europese top in Salzburg eerder deze maand, een laatste poging om een doorbraak te forceren, omschreven sommigen de sfeer zelfs als vijandig.

In die omstandigheden beginnen we vanaf vandaag de laatste zes maanden naar de brexit af te tellen. Die is op 29 maart minstens in een eerste fase een feit. Alles wordt moeilijk het komende halfjaar, van een oplossing voor de EU-buitengrens die Noord-Ierland opnieuw van Ierland zal scheiden, over een werkbare deal die de handel via de Noordzee niet bruuskeert, tot groen licht krijgen in het woelige House of Commons. Het kan nog allemaal lukken, maar het wordt stilaan echt moeilijk.

Terecht groeit zowel in de Vlaamse regering, in de Vlaamse havens als in de bredere logistieke wereld de bezorgdheid over de brexit. Uiteindelijk kunnen bedrijven wel overweg met veranderingen. Zoiets heet ondernemen. Maar veel moeilijker is plannen maken in tijden van grote onzekerheid of bruuske schokken incasseren.

Wake-upcall

Dat we vandaag de laatste zes maanden tot de brexit ingaan, mag best wel als een wake-upcall worden gezien. De tijd om de overgang te verzachten, buffers op te bouwen, contracten aan te passen en regelingen te treffen raakt stilaan op. Experts die bedrijven in hun voorbereiding willen bijstaan, moeten nog altijd in scenario’s denken.

Alleen al in Vlaanderen zet een harde brexit 28.000 jobs op de helling, ruwweg het effect van tien Ford Genks.

Een van die scenario’s is dat er over een half jaar geen deal op tafel ligt. Dat de maximumtarieven van de Wereldhandelsorganisatie automatisch van kracht worden, zonder het vereiste vrijhandelsakkoord om daarop in uitzonderingen te voorzien. Dat het Britse pond nog dieper keldert, met opnieuw dat ene gevolg waar bedrijven het moeilijk mee hebben: de bruuske schok waarbij geen tijd is om de klap te absorberen. Dan dreigt de brexit wel degelijk tot blutsen en builen te leiden.