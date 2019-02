Brexitpaniek

De Britse werkgevers zijn terecht in paniek over de brexit. De beste uitweg hieruit wordt stilaan een tweede referendum.

Bedrijven zullen vertrekken. Prijzen zullen stijgen. Jobs zullen verloren gaan. Carolyn Fairbarn, de topvrouw van de Britse werkgeversorganisatie CBI waarschuwde dit weekend voor de nakende ramp van een harde brexit, die volgens haar het Verenigd Koninkrijk in even penibele omstandigheden kan brengen als de financiële crisis van tien jaar geleden.

De waarschuwing is meer dan terecht. Om te beginnen omdat de onderhandelingen over een deal die de brexit zonder al te grote schokken kan laten gebeuren, nog altijd nergens staan. Donderdag staat een nieuwe episode in de Londense brexit-soap op de agenda van het parlement en het is moeilijk om er optimistisch over te zijn.

De tweede reden is dat er geen plan B is voor als die onderhandelingen mislukken. Tekenend is dat De Britse overheid het contract beëindigt met rederij Seaborne Freight, die opnieuw de lijn Ramsgate-Oostende ging uitbaten om de haven van Dover te ontlasten, die dagelijks tienduizend trucks slikt. Een woordvoerder van de Britse regering gaf nu toe dat de rederij niet klaar is, onder meer omdat ze de verkeerde schepen had.

De derde reden is dat voor sommigen deze week de brexit begint. Schepen die eind deze week uit Zuid-Korea of Japan vertrekken, zullen pas na 29 maart in Londen aanmeren. Verkopers die hun goederen inschepen, weten dus niet of onder welk douanetarief hun goederen zullen aankomen, wat in het slechtste geval hun volledige winstmarge kan opvreten.

Het pijnlijke is dat niemand, maar dan ook niemand, voor dit scenario heeft gestemd. Tekenend is dat de regio rond Sunderland heel erg voor de brexit stemde in de hoop de lokale auto-industrie zonder de EU zou floreren. Nu merken ze dat Nissan, een van de kroonjuwelen van de Britse auto-industrie, net de komst van een nieuw model schrapte.

De enige uitweg hieruit is een tweede referendum, ook al zal dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw verdelen. Het is gerechtvaardigd omdat het Britse volk nu met meer kennis van zaken en met concrete scenario’s voor ogen kan stemmen, terwijl in 2016 slechts een abstracte keuze voor lag. Het is evenzeer gerechtvaardigd omdat het parlement en de regering er zelf een zootje van hebben gemaakt.

En het is gerechtvaardigd omdat zwaarwichtige beslissingen best wel een bevestiging mogen krijgen, zeker als duidelijk is dat ze immense schade dreigen aan te richten. Een tweede referendum is wellicht de beste manier om te verhinderen dat de Britten zichzelf in de voet schieten en daarbij tegelijk ook de haven van Zeebrugge en de hele Vlaamse exporteconomie verwonden.