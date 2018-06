Brexitplantrekkerij

Omdat de brexitgesprekken maar niet opschieten, is het beste wat Vlaamse bedrijven kunnen doen hun eigen noodplan opmaken, hoe moeilijk dat ook is.

Het wordt stilaan hemeltergend hoe in Londen nog altijd niet het besef lijkt door te dringen dat je niet uit de Europese Unie kan stappen en alle bijbehorende lasten van je kan afschuiven, maar tegelijk wil blijven genieten van alle lusten. Even hemeltergend is hoe de Britse regering van Theresa May op een cruciaal moment in de Britse en de Europese geschiedenis haar troepen niet in de hand heeft.

Het pijnlijkste incident van deze week was hoe May - mochten de brexitgesprekken kapseizen - probeerde een noodplan te formuleren waarbij het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in een douane-unie met de EU stapt. Op die manier zouden er geen hindernissen rijzen voor de Brits-Europese handel. Haar Brexitminister dreigde met ontslag omdat die tijdelijke oplossing een permanente kan worden en omdat Londen de brexitbelofte van ‘take back control’ uitholt. May verwaterde daarom haar voorstel, David Davis bleef, de Ierse premier schoot het voorstel donderdag af en Michel Barnier, de brexitonderhandelaar van de Europese Commissie, verwees het gisteren helemaal naar de prullenmand. Je kan niet je grenzen voor Europeanen uit het continent sluiten, maar wel onbeperkte toegang tot de Europese markt claimen, is de redenering. Ofwel open je een grens, ofwel sluit je ze.

Conclusie van een week BritsEuropese politiek: de onderhandelingen zijn niet opgeschoten en het brexitconflict in de Britse regering woedt nog altijd. Dinsdag dreigt een nieuwe episode in dat pijnlijke verhaal. May moet in het House of Commons haar eigen Tory-partij achter de brexitwetgeving zien te krijgen. Het is allesbehalve zeker dat dat lukt.

De brexitgesprekken gaan nog altijd over dat soort politieke pirouettes, terwijl op een Europese top later deze maand vooruitgang wordt verwacht en over negen maanden, eind maart 2019, de eerste fase van de brexit ingaat. Het is moeilijk om daarover optimistisch te zijn.

In die zin verbaast het niet dat almaar meer bedrijven zo goed en zo kwaad het kan hun eigen brexitplannen beginnen op te maken. Ze proberen zich voor te bereiden op de papierwinkel van douaneformaliteiten. Ondernemingen dekken zich in tegen prijsschommelingen of bouwen extra verdeelcentra om meer voorraad te stockeren. De federale regering besliste al extra douaniers aan te werven.

Het zijn geen zaligmakende plannen, maar ze zijn de beste die er zijn. Idealiter moet een bedrijf kunnen steunen op de overheid om een stabiele en veilige omgeving voor zakendoen te creëren. Voor de brexit is dat geenszins het geval, grotendeels omdat de machtsstrijd binnen de Tory’s in Londen dat onmogelijk maakt.