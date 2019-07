Brussel besturen

Als de Brusselse regering echt het verschil wil maken, moet dat niet komen van nieuwe ideeën, maar van het beter uitvoeren van oude.

Na de Duitse Gemeenschap heeft ook het Brussels Gewest een nieuwe regering. Die kleurt roodgroen, aangevuld met DéFI en Open VLD. En zoals de traditie in Brussel het wil, start ze voorlopig met veel ambitie maar weinig financiële details.

De grote nieuwigheid lijkt dat verkeersveiligheid, al jaren een hardnekkig probleem, meer aandacht krijgt. In het hele gewest komt een zone dertig, met uitzondering van de grote verkeersassen. Dat is gezien de recente dodelijke ongevallen in het Brusselse verkeer niets te vroeg. De maatregel ligt in het verlengde van wat al eerder beslist is, maar nu hopelijk ook breed wordt afgedwongen.

Daarnaast valt het op dat de Brusselse regering op terechte punten blijft hameren. Een verlaging van de registratierechten moet de middenklasse in Brussel houden of zelfs naar Brussel lokken, wat meteen een gedeeltelijk antwoord vormt op de fileproblemen én op de duurzaamheid van het Brusselse budget. Meer opleidingen en stages moeten de werkloosheid lager krijgen. Die daalt gelukkig al jaren aan een stuk in Brussel, maar ze is nog altijd drie keer zo hoog als in de Vlaamse rand. De Brusselse regering blijft bovendien investeren in nieuwe metro- en tramlijnen.

De plannen van de Brusselse regering zijn goed, maar ze zijn in het verleden te vaak halfslachtig uitgevoerd.

Om de volgende vijf jaar succesvol te besturen, moet de Brusselse regering echter meer doen dan dat. De vraag is of de intrede van de groenen, die campagne voerden met de slogan ‘het kan anders’ ook kunnen bewijzen dat het echt beter wordt, zeker omdat de PS net zoals tijdens de vorige legislaturen de regering blijft aansturen.

Mistig spel

Er zijn best wel een paar punten waar het anders en beter moet: zwerfvuil en sluikstorten blijven in Brussel een wijdverspreid probleem. Dat is pijnlijk omdat andere steden er wel in slagen dat aan te pakken en omdat het bovendien verweven is met wanbeheer bij Net Brussel. Een taxiplan maken voor vlottere mobiliteit in Uber-tijden bleek de vorige legislatuur onmogelijk, net zoals er weinig werk werd gemaakt van gewestplannen voor veiligheid en de invoering van 5G-internet.

Meer transparantie in de politiek is nodig, zeker in het vaak mistige samenspel tussen gewest, gemeenten en vzw’s. Bovendien werd een van de sluimerende conflicten tussen Brussel, Vlaanderen en de federale overheid - de geluidsnormen voor vliegverkeer op de nationale luchthaven van Zaventem - nooit opgelost.

Is dat allemaal nieuw? Niet echt. CD&V, die nu in de oppositie gaat, had een punt toen ze het regeerakkoord omschreef als het ‘herkauwen’ van eerder genomen beslissingen. Dat klopt omdat in vorige regeringen - met onder meer CD&V erbij - te vaak beslissingen over kerntaken van de overheid ondermaats werden uitgevoerd. De lijst gaat van straten proper houden tot het verkeer veilig maken voor voetgangers en fietsers.