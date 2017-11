Brussel is een stad die té ver onder haar potentieel leeft. De eerste stap om daar iets aan te doen, is dat op zijn minst te erkennen. Dat federaal vicepremier Didier Reynders dat doet, is daarom welkom.

Het zijn zaken die gebeuren, zei de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) gisteren over het gebrek aan voorbereiding bij zijn veiligheidsdiensten, die vorig weekend verrast werden door rellen in het centrum van Brussel. De woorden doen spontaan denken aan die keer dat Brussels burgemeester Freddy Thielemans (PS) de beschieting van een agent in Anderlecht met een kalasjnikov omschreef als ‘een fait divers’. Het doet vermoeden dat sommige politici in Brussel alweer het liefst de pagina willen omslaan. Want Vervoort reageerde ook gepikeerd op de federale plannen voor een actieplan in Brussel. Hij vroeg zich af waarom er niet zo’n plan komt voor Antwerpen, omdat daar ook rellen waren.

Het toont aan dat partijpolitiek alweer een heldere aanpak van de Brusselse problemen troebleert. Uiteraard speelt mee dat de PS in Brussel aan de macht is en in de federale regering niet. En met wat slechte wil kan je ook de verklaringen van federaal vicepremier en Brusselaar Didier Reynders (MR) zo zien. ‘Wat me nog het meest frappeert,’ zegt hij in een weekendinterview met De Tijd, ‘is dat het vandalisme, het geweld en de vernielingen niet zomaar ergens plaatsvonden. Het gebeurde in het hart van Brussel, op enkele passen wandelen van de Grote Markt.’

Los van alle mogelijke tactische overwegingen heeft Reynders echter gewoon een punt en Vervoort niet. Een politicus kán niet het signaal geven dat hij vandalisme en ­geweld vergoelijkt. In deze doet de politieke kleur er niet eens toe. Ieder stadsbestuur zou alledaags vandalisme de baas moeten kunnen en mag het niet banaliseren.

Wil je daar een discussie over sociale achterstand aan koppelen? Perfect. Maar doe het dan onder het motto dat Labour onder Tony Blair destijds huldigde: ‘Tough on crime and tough on the causes of crime’. Het is niet omdat je werk wil maken van beter onderwijs in Brussel - wat nodig is - dat je relschoppers niet eerst moet arresteren. Wat dat betreft was de politiereactie op de rellen op het Muntplein woensdag al beter.

De verklaringen van Reynders zijn dus meer dan terecht en meer dan welkom. Brussel is een stad die er onnodig vuil bij ligt, met onnodig grote mobiliteitsproblemen kampt en te makkelijk veiligheidsproblemen vergoelijkt. Niet veel prominente Franstalige politici durven dat te zeggen, al is het maar omdat ook de MR in Brussel-stad meebestuurt en ook in het Brussels Gewest al vier minister-presidenten leverde.

Kritiek op de hoofdstad wordt al snel weggezet als Brussel-bashen, zeker als ze uit Vlaamse hoek komt. Toch is het niet overdreven te stellen dat Brussel een prachtige, bruisende stad is die helaas veel te ver onder haar potentieel leeft. De eerste stap om daar iets aan te doen, is minstens dat probleem te erkennen.