Brusselse stem

In oktober, bij de gemeenteraadsverkiezingen, is het woord aan de Brusselaars. Willen ze dat hun stad transparanter wordt bestuurd, of malen ze niet om het cliëntelisme en de schandalen?

Een halfjaar na het schandaal rond de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial is er opnieuw een politiek beerputje opengegaan in de hoofdstad. Dit keer draait het om Gial, een instelling die informaticadiensten levert aan de stad Brussel. Een vzw, net als Samusocial. Weer gaat het om uitzonderlijke hoge vergoedingen die via ondoorzichtige constructies werden toegekend aan bepaalde mensen. En opnieuw zijn het politici van de Parti Socialiste die iets uit te leggen hebben.

In de stad Brussel heeft de PS een kluwen van vzw’s geweven - actief op uiteenlopende domeinen: van gezondheidszorg over sociale werken tot evenementen en cultuur - om haar invloed en macht te vestigen. En om vertrouwelingen van de partij een extra centje te gunnen: sommigen een welgekomen kleine bestuurdersvergoeding, anderen een riant salaris. Het is een spinnenweb waarin buitenstaanders moeilijk een inkijk krijgen. Het is een geoliede machine voor cliëntelisme.

Na het Samusocial-schandaal kwam de roep om die vzw’s onder de loep te nemen en grote schoonmaak te houden. Dat is niet gebeurd. De PS heeft haar Brusselse burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta geofferd. Dat paste in de operatie schadebeperking. De rest van de augiasstal werd niet uitgemest.

Dat geen schoon schip is gemaakt, is ook de verantwoordelijkheid van de partijen die samen met de PS in Brussel de bestuursmeerderheid vormen, in de eerste plaats de Franstalige liberalen van de MR. Zij hebben de hefboom in handen om komaf te maken met die praktijken. Maar ze gebruiken hem niet, omdat ze ook boter op het hoofd hebben. Ze hebben ook postjes gekregen in enkele van de vzw’s. Trek de andere partijen mee in het bad, dan kan je verder je gang gaan. Zo heeft de PS het in Brussel georganiseerd.

De stad Brussel heeft ook Vlaamse schepenen. Ans Persoons van de sp.a gaf haar ontslag na de Samusocial-affaire. Els Ampe van Open VLD bleef zitten. Dat doet ze ook na de onthullingen over de gang van zaken bij Gial. In het Brusselse bestuur is ze de Vlaamse excuustruus, haar vertrek zou de meerderheid van de PS en de MR amper deren. Maar Open VLD zou zo wel het signaal geven, net als de sp.a dat eerder wel deed, dat de partij niet wil worden geassocieerd met de manier waarop in Brussel het beleid wordt gevoerd en zich er duidelijk van distantieert. Wie na deze onthullingen in het bestuur blijft zittten, is medeplichtig en houdt het systeem mee in stand.

Maar wat als de coalitiepartners van de PS in Brussel nu niet met de vuist op tafel kloppen? Wat als ze niet eisen dat grote schoonmaak wordt gehouden in de schimmige vzw-structuur met al haar tentakels en dat een einde wordt gemaakt aan de stuitende politieke zelfbediening waarvoor ze wordt gebruikt? Wie kan er dan wel voor zorgen dat daar een einde aan wordt gemaakt?