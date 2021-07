Buitenaardse ambitie in een nieuw ruimtetijdperk

Het tijdperk waarbij ook privé-bedrijven de ruimte in gaan, lijkt nu echt begonnen en kan veelbelovend worden. En daarbij is best wel wat verwondering over tomeloze ambitie en daadkracht op zijn plaats.

De Britse ondernemer Richard Branson is zondag samen met drie andere astronauten veilig op aarde terug gekeerd na de allereerste commerciële ruimtevlucht door zijn bedrijf Virgin Galactic. De 71-jarige Branson noemde het 'de ervaring van zijn leven.' Maar vooral dient het zich aan als het flamboyante begin van een nieuw tijdperk, waarbij ook privé-bedrijven de ruimte in gaan.

Later deze maand staat de eerste ruimtereis gepland van Amazon-oprichter Jeff Bezos, die met Blue Origin eveneens zijn eigen ruimtebedrijf heeft. De derde grote speler is Space-X van Elon Musk, die als eerste al een privé-gefinancierde draagraket in een baan rond de aarde bracht. Nog in de VS ambieert Astrorobotic later dit jaar voor het eerst onderzoeksapparatuur op de maan af te zetten voor wie dat wil.

Wie het cynisch bekijkt zou de ruimtereis van Branson kunnen afdoen als een luxe-speeltje voor miljonairs, die beter eerst zouden helpen alle problemen op aarde op te lossen voor ze zelf eens door de dampkring willen schieten. Zo'n visie is echter kortzichtig.

Een belangrijke reden daarvoor is dat ruimtevaart er ook hier beneden toe doet. Om een naar de ruimte te gaan en terug moeten duizenden dingen goed zitten, mag er niets aan het toeval worden over gelaten en mogen er nauwelijks fouten worden gemaakt.

Die druk tot excellentie levert doorbraken op die ook nadien elders bruikbaar zijn. Dankzij ruimtevaart is oogchirurgie vandaag nauwkeuriger. Defibrilators en artificiële hartpompen werken beter. Voedsel wordt nauwkeuriger getest. En de satellieten in de lucht leiden ons verkeer in goede banen, helpen het weer voorspellen en zenden de tv-signalen van een EK-finale live rond.

Wat kunnen de volgende stappen zijn? Sommigen dromen van bruikbare grondstoffen op de maan. Anderen van nog betere communicatie. Wie weet ontdekt Recticel, dat thermische en akoustische beschermingspanelen levert voor de raket van Jeff Bezos, nieuwe mogelijkheden. Maar het punt is dat we het nog niet kunnen weten. Het moet nog ontdekt worden.

Net dat is het inspirerende aan wat Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk en de anderen doen. Ze proberen door de grens te breken van wat we al kunnen en wat we al weten. Ze veranderen de woorden 'wetenschap en innovatie', waarvoor nog altijd te weinig jongeren in Vlaanderen warm worden gemaakt, in iets avontuurlijkers: ontdekken, uitvinden en grenzen verleggen.

In die zin is de ruimtereis een succesverhaal. Uiteraard zijn er kanttekeningen bij te maken. Branson, Bezos en de anderen staan op de schouders van de NASA en andere overheidsinstellingen, die het pad naar boven effenden. En uiteraard zullen er spelregels moeten komen voor dit nieuw ruimtetijdperk, zoals wanneer bijvoorbeeld waardevolle grondstoffen op de maan worden gevonden. Er zijn nog veel vragen, blinde vlekken en valkuilen, zoals dat gaat op onontgonnen terrein.