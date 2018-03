Met het plotse ontslag van minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson bevestigt president Donald Trump zijn reputatie als impulsieve chaoot. Enige stabiliteit of continuïteit is verder af dan ooit.

Hij had zijn baas al een imbeciel genoemd en was voor de atoomdeal met Iran en tegen snelle onderhandelingen met Noord-Korea. Tillerson verschilde grondig van mening met Trump. Zijn ontslag - met een tweet, in de stijl van het huis - was geen volslagen verrassing. Op het departement Buitenlandse Zaken veroorzaakt zijn vertrek evenmin een schokgolf. Populair was Tillerson daar niet, getuige zijn bijnaam: T-Rex. Toch bevestigt zijn ontslag andermaal de impulsiviteit van de president, waardoor diens leiderschap een permanente chaos is.

Afhankelijk van de gekozen perimeter is jobveiligheid een loos begrip in de verre omtrek van het Witte Huis. Zeker 22 mensen verloren een topfunctie in de voorbije 16 maanden. Dat getal loopt snel op als de wat lagere jobs worden meegerekend.

Trump heeft het niet alleen moeilijk mensen in dienst te nemen, ze in dienst houden is blijkbaar een even grote opgave. Dat chaotische personeelsverloop heeft onvermijdelijk gevolgen voor het beleid van de president. Maar dat lijkt Trump niet te verontrusten.

De dramatische personeelswissels leiden ertoe dat het beleid van de Amerikaanse president nog onleesbaarder wordt. Of het nu om Noord-Korea of het invoeren van tarieven op staal en aluminium gaat, het blijft onduidelijk wat de president wil. Eerst beloofde hij van Noord-Korea een gigantische vuurbal te maken, een paar maanden later wordt er onderhandeld. De handelsoorlog werd met veel bombarie aangekondigd, nadien kwamen de uitzonderingen. Niemand weet overigens wat je van een gunstige behandeling kan verwachten. Als het politieke personeel ook niet stabiel is, wordt het voor de buitenwereld echt moeilijk om het Amerikaanse beleid in te schatten.

De opvolger van Tillerson is CIA-baas Mike Pompeo, die voor een beenhard beleid staat. Op zijn beurt wordt hij bij de CIA opgevolgd door Gina Haspel. Ze is de eerste vrouw aan de top van de Amerikaanse inlichtingendienst, maar vooral de vrouw die een geheime gevangenis van de CIA leidde waar gemarteld werd. De Senaat moet beide benoemingen nog bekrachtigen. Dat proces staat meteen garant voor politieke heibel. Dat hoort tegenwoordig bij de stijl van het Witte Huis.

Trump verlegt in sneltempo de normen en waarden waaraan een Amerikaanse president moet voldoen. Zijn al dan niet vermoedelijke relatie met pornoster Stormy Daniels wordt in Washington politiek niet uitgebuit. Het smeuïge verhaal is al maanden voorpagina-nieuws, maar lijkt het politieke functioneren van de president niet te deren, ondanks de #metoo-storm die door de Verenigde Staten raast.

Hoe onwaarschijnlijk zijn beslissingen soms ook overkomen, Trump heeft zijn stempel gezet en wijkt niet. Het lijkt soms op een realityshow, maar het is wel degelijk helemaal echt.