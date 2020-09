Bye bye Brito

Carlos Brito heeft als CEO van AB InBev de wortels van de internationale bierreus in België niet doorgesneden. Maar wat doet zijn opvolger?

‘België heeft nog maar één internationaal opererend bedrijf over: AB InBev. Verder niets meer.' De Nederlandse premier Mark Rutte ging wat kort door de bocht toen hij enkele jaren geleden, in zijn pleidooi voor belastinggunsten voor Nederlandse multinationals, het schrale palmares van ons land op dat vlak als doembeeld naar voren schoof. België heeft wel andere puike multinationale bedrijven. Maar AB InBev steekt er met kop en schouders bovenuit. En dat is voor een groot stuk de verdienste van Carlos Brito.

Hij maakte van de Belgisch-Braziliaanse biergroep een reus en wereldwijd de onbetwiste nummer een. Hij deed dat met veel branie, met grote gedurfde overnames - van het Amerikaanse Anheuser Busch en van het Brits-Zuid-Afrikaanse SABMiller -, door gebruik te maken van ingenieuze financiële engineering, door voluit te gaan voor schaalvoordelen en door ongenadig in de kosten te snijden. De biergroep, met hoofdzetel in Leuven, werkte zich op van ‘The World’s Local Brewer’ tot ‘World’s Largest Brewer’. Brito benutte volop de opportuniteiten die de almaar verdergaande globalisering van de wereldeconomie en het wegvallen van de grenzen boden.

Maar dat groeimodel botst op zijn grenzen. De globalisering stokt en wordt zelfs teruggedraaid. Reuzenovernames kan AB InBev niet meer doen, want de groep is al dominant in haar sector. Ze heeft al bepaalde stukken moeten afstoten. Financieel zit het bedrijf, dat een zware schuldenlast torst, aan zijn limieten. Het actieterrein uitbreiden en in aanverwante sectoren hetzelfde exploot herhalen? Dat is allesbehalve evident.

Als er een nieuwe koers moet worden gevaren, gebeurt dat het best met een andere kapitein.

De voorkeuren van de consumenten wijzigen bovendien. Lokale, authentieke bieren - die er in overvloed zijn - zijn in opmars. AB InBev zal zijn strategie moeten bijstellen, want de wereld is veranderd. Er is een andere aanpak nodig om meerwaarde te creëren voor de aandeelhouders. Als er een nieuwe koers dient te worden gevaren, gebeurt dat het best met een andere kapitein.

Houdbaarheid

Brito heeft bij AB InBev ruim veertien jaar aan het roer gestaan. Dat is niet onaardig. Want de druk van aandeelhouders en van de financiële markten is groot, hun geduld beperkt. De houdbaarheidsdatum van de CEO vermindert.

Het afzwaaien van Brito is voor AB InBev het einde van een succesvol tijdperk. Zijn opvolger staat voor de opdracht de groep een nieuw elan te bezorgen.

De wissel van de wacht kan ook voor België gevolgen hebben. AB InBev is België ontgroeit. Het is een internationaal bedrijf dat operationeel wordt aangestuurd vanuit New York. De oorspronkelijke Belgische thuismarkt is verwaarloosbaar geworden. Maar Brito heeft altijd respect getoond voor de Belgische wortels van het bedrijf. AB InBev heeft in ons land nog belangrijke brouwactiviteiten, de juridische hoofdzetel is hier gevestigd en het bedrijf staat genoteerd op de Brusselse beurs.