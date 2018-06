De vakbonden bij de NMBS maken deze maand in een kampioenschap uit wie het best is in het organiseren van stakingen. De ene bond pakt uit met een 24 urenstaking. Een andere denkt meer impact te hebben met een 48 urenstaking. Er is er zelfs eentje die hoog inzet en zijn leden oproept acht dagen te staken. Het wordt uitkijken welke vakbond er met zijn actie in zal slagen het spoorverkeer het meest te ontregelen.