Centrumtest

Dé grote vraag na corona wordt of België nog een werkbaar sociaal-economisch centrumbeleid aankan zonder door de extreme partijen in de twee landsdelen uit elkaar te worden getrokken.

Hoe stevig staat de federale regering als de urgentie van de corona-crisis wegebt. Met de ambitie om in Vlaanderen vrijwel iedereen voor elf juli een vaccinprik te kunnen geven en oplopende spanning over het loonoverleg, dringt die vraag zich beetje bij beetje hogerop de politieke agenda.

Afgelopen weekend schaarde PS-voorzitter Paul Magnette zich voor de volle '200 procent' achter de vakbondsplannen om later deze maand te staken. Ze doen dat omdat ze een maximum van 0,4 procent opslag bovenop de inflatie te weinig vinden.

Die houding is een aberratie, omdat we de economische klap van deze crisis nog altijd niet voluit geïncasseerd hebben, een faillissementenstorm ook gezonde bedrijven kan mee sleuren en werknemers de economische coronaklap minder hard gevoeld hebben dan bedrijven.

Daarom is het verontrustend dat Magnette die aberratie steunt. Hij deed het met een slag om de arm: volgens hem staken de vakbonden niet tegen de regering maar tegen het patronaat. En ergens is het begrijpelijk dat hij stoom aflaat, omdat de PS de lonen vrijer wilde laten stijgen, maar de regeringsonderhandelingen op dat punt verloor.

Maar het is een gevaarlijk pad: we hebben in Franstalig België met Georges-Louis Bouchez al een partijvoorzitter van de meerderheid die rond de avondklok het regeringsbeleid aanvalt. Het is geen goed idee als dat voorbeeld navolging zou krijgen.

De ironie is dat de loopgravenoorlog rond het loonoverleg zelfs de verkeerde discussie is. Ze zou eigenlijk moeten gaan over hoe we het loonoverleg meer door de bedrijven en sectoren zelf kunnen laten voeren, omdat de verschillen tussen sectoren te groot worden. Het zou moeten gaan over hoe betere verloning kan samen gaan met flexibeler werken, wat vaak het best op bedrijfsniveau wordt bepaald.

Aan die ambitie afgemeten gaat het loonoverleg over meer dan die 0,4 procent. Het gaat over de vraag of na de coronacrisis de regering-De Croo een tweede adem vindt in de sociaal-economische hervormingen die nodig zijn. Het regeerakkoord bepaalt daarover de grote lijnen - zoals 80 procent van de 20- tot 64-jarigen aan de slag krijgen - maar de duivel zal in de details zitten. Hetzelfde geldt voor de pensioenhervormingen die nodig blijven en het steile pad om uit de begrotingskrater te klimmen.

Laat ons niet vergeten dat het na de verkiezingen van mei 2019 niet lukte om daarover nog een politiek akkoord te vinden, tot de coronacrisis de druk zette om een volwaardige regering aan het roer van het crsisisbeleid te zetten. Zo'n centrumbeleid is sindsdien niet simpeler geworden, met het Vlaams Belang nog altijd stevig op kop in de peilingen in Vlaanderen, en de PTB aan de winnende hand in Franstalig België.