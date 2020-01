Charlie Hebdo

Vijf jaar later rest de vaststelling dat het bijzonder slecht gesteld is met de politieke cartoons. En dat de persvrijheid en de vrije meningsuiting onder druk staan. De genadeslag voor de politieke cartoon is in juni 2019 gegeven door The New York Times. Toen besliste de krant dat ze niet langer politieke cartoons zou publiceren. De aanleiding was een cartoon die als antisemitisch werd ervaren. De beslissing kwam er na een felle campagne op de sociale media, vooral dan Twitter. The New York Times wou het etiket antisemitisch niet krijgen en voerde daarom meteen alle cartoons af.