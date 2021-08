Chinese duimschroeven

Met de blauwdruk voor een nieuw vijfjarenplan geeft China aan voor welke sectoren de ongelimiteerde groei voorbij is. De herverdeling van de welvaart is prioritair.

De voorbije maanden haalde de Chinese overheid via de invoering van allerlei regels geregeld een Chinees bedrijf onderuit. Het viel op dat het uitsluitend ging over de technologiesector en vooral de onlinedienstverlening. Met het nieuwe plan geeft de Chinese overheid nu aan waar de grenzen van de groei liggen en in welke sectoren. Een handleiding voor de belegger en de investeerder, zeg maar.

De Chinese Communistische Partij rolt met de spierballen en maakt duidelijk dat het Chinese kapitalisme gedicteerd wordt door één partij. Toch staat China niet alleen met het wantrouwen tegenover de bigtechspelers. Op een heel andere manier proberen ook de VS hun technologiereuzen beter te reglementeren. Want de almacht van die bedrijven groeit zo snel dat overheden kennelijk hun grip gauw verliezen. China past met een strenge aanpak voor dat scenario.

China wil evenmin dat privépartijen beschikken over massa's gegevens van de bevolking waar de overheid geen toegang toe heeft. De partij wil de controle over de bevolking behouden, en concentratie in privébedrijven past duidelijk niet in die strategie.

Lees Meer China gaat bedrijven nog jarenlang de duimschroeven aandraaien

De assertievere Chinese opstelling is een rechtstreeks gevolg van de handelsoorlog met de VS. De relaties tussen beide grootmachten zijn niet verbeterd sinds het aantreden van Joe Biden als Amerikaans president, integendeel. Dat de Chinese overheid nu kordater optreedt in de economie, moet garanderen dat het land onafhankelijker kan groeien.

Daarom gaat het land meer inzetten op een verdere industrialisering. Technologiebedrijven halen dan wel grote winsten, maar creëren in verhouding slechts weinig jobs.

De volgende vijf jaar volgt een evenwichtsoefening om te leren omgaan met de nieuwe Chinese prioriteiten. Het staat vast dat dat geen rimpelloze oefening wordt voor het Westen, zeker niet voor Europa.

Het is de bedoeling dat de Chinezen 'een beter leven' krijgen en dat betekent een grotere herverdeling. Industriële tewerkstelling kan die herverdeling beter bevorderen dan de miljardairs van de grote Chinese techbedrijven.

Een stevigere economische thuisbasis, net zoals Biden wil voor de VS, betekent niet dat China internationaal de teugels viert. De Chinese export groeit als nooit tevoren en het land laat af en toe goed voelen dat het internationaal een dominante plaats heeft in de logistieke handelsketen. Als een Chinese haven sluit, zijn de gevolgen maandenlang voelbaar in de internationale handel.

China eist dus zijn statuut als grootmacht naast de VS op. Tussen de twee giganten zit Europa gekneld. Kiezen voor de ene is de andere verliezen. En dat is moeilijk omdat sommige landen, zoals Duitsland, afhankelijk zijn van de export naar China.