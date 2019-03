Het bakstenen bankkantoor moet het definitief afleggen tegen de digitale kanalen. De strategie van clicks én bricks in het retailbankieren is dood.

Het is een beweging die al langer bezig is, banken die kantoren sluiten. Maar ze versnelt. BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, kondigde gisteren aan dat het de komende drie jaar zijn kantorennet met 40 procent afslankt. Ze volgt daarmee met enige vertraging het voorbeeld van ING België, dat twee jaar geleden besliste de helft van zijn kantoren te sluiten.

In internationaal perspectief telt België nog altijd veel bankkantoren. Maar de tijd is voorbij dat elke bank van enige omvang in ieder dorp wel met een filiaal aanwezig was. Er zullen inmiddels in ons land wel dorpen zijn waar geen enkel bankkantoor meer is. Dat betekent niet dat de afstand tussen de banken en hun klanten groter is geworden. Integendeel, vandaag heeft nagenoeg iedereen een bankkantoor in huis, of in zijn broekzak of handtas. Via toepassingen op de pc of smartphone kan iedereen zelf heel wat bankverrichtingen doen. Steeds meer ook, niet alleen de eenvoudige.

Het elektronisch en mobiel bankieren maakt dat de fysieke bankkantoren een deel van hun functie hebben verloren. De banken hebben lang volgehouden dat de bakstenen kantoren nodig waren voor het contact met de klanten, ook omdat die wensten een kantoor in de buurt te hebben. Dat was de strategie van ‘bricks and clicks’. Het internetbankieren werd uitgebouwd, maar tegelijk werd het kantoornet behouden, omdat het als een troef werd beschouwd in de concurrentiestrijd.

Er komen steeds minder klanten over de vloer in de bankkantoren.

Maar het zwaartepunt is definitief naar de clicks gekanteld. In de kantoren komen steeds minder klanten over de vloer, de gebouwen onderhouden en ze bemannen met personeel is een dure kwestie geworden. Meer nog, de kosten wegen niet op tegen de baten. Het staat dus in de sterren geschreven dat er de komende jaren nog heel wat bankkantoren verdwijnen. En daarmee ook jobs.

Het is onvermijdelijk. Het heeft geen zin daarover te jammeren. Het is ook geen verlies. Elektronisch bankieren biedt meer mogelijkheden, is efficiënter en comfortabeler dan verrichtingen aan een loket. Zelfs de adviesfunctie verschuift steeds meer naar de digitale kanalen. BNP Paribas Fortis noemt zich de bank voor een wereld in verandering. Ze moet zich aanpassen aan de wereld die verandert. Álle banken staan voor die uitdaging.

Het is een boodschap die vakbonden, de politieke wereld en sommige belangengroepen niet graag horen. En met de consequenties ervan - kantoren die sluiten, banen die verdwijnen - hebben ze het zeker moeilijk. Het is dan ook geen toeval dat de banken in buitenlandse handen, zoals ING België en BNP Paribas Fortis, het voortouw nemen. Ze zijn minder kwetsbaar voor politieke druk. Zo effenen ze het pad voor ingrepen door hun ‘Belgische’ concurrenten.