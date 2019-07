De Westerse respresentatieve democratieën hebben het steeds moeilijker om een meerderheid te vinden. Coalitievorming wordt, zoals in België, steeds minder evident.

Negen weken hebben de Belgische partijen er over gedaan om samen aan een onderhandelingstafel aan te schuiven, en dan nog zonder enige verplichting. Federaal heeft de kiezer de kaarten andermaal erg moeilijk gelegd. De coalitievorming is niet evident in een land dat verdeeld is tussen links en rechts met daartussen de taalgrens.

Maar België is absoluut geen uitzondering in Europa. Na de financiële crisis van 2008 kregen de traditionele politieke partijen het steeds moeilijker om hun traditionele machtsrol te vervullen.

In Spanje is er al een permanente politieke crisis sinds december 2015. De conservatieve Partido Popular en de centrumlinkse PSOE slagen er niet meer in om in hun eentje een meerderheid te verzamelen. Dat leidde tot drie nationale verkiezingen in 3,5 jaar en een vierde lijkt nu al onvermijdelijk. Spanje ruilde het tweepartijensysteem in voor een variant met vier partijen. Maar die vier partijen vinden elkaar niet om op een of andere manier een meerderheid te vormen. De Catalaanse kwestie verscherpte bovendien het nationalisme op rechts en maakte de toestand politiek nog instabieler.

Aan de overkant van het Kanaal is de situatie niet veel rooskleuriger. Sinds het brexitreferendum van juni 2016 is de Britse politiek volledig op drift. De traditionele blokken, de conservatieve Tory-partij en het linkse Labour, zijn hun machtspositie kwijt. Bij de Europese verkiezingen van eind mei eindigden de nu regerende tory's slechts vierde.

In Frankrijk was het politieke landschap ook verdeeld tussen traditioneel links en rechts, tot Emmanuel Macron daar in 2017 een einde aan maakte. De kiezers tilden hem stevig in het zadel, en de traditionele partijen zijn verdwenen. Het extreemrechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen vormt nog het enige politieke tegengewicht. Macron kan zich niet te veel uitschuivers meer veroorloven als hij in 2022 opnieuw in de electorale arena stapt. Le Pen is dan het enige politieke alternatief.

De Italianen weten inmiddels wat besturen met extremen is. De onwaarschijnlijke coalitie tussen de hardnationalistische en extreemrechtse Lega en de Vijfsterrenbeweging, gegroeid uit de burgerparticipatie, verzamelt de 'populisten' van rechts en links. De een jaar oude coalitie staat daarom ook constant onder spanning, zeker nadat bij de Europese verkiezingen gebleken is dat de Lega inmiddels zwaar de overhand heeft op de Vijfsterrenbeweging.

Als de representatieve democratie onder druk staat, is het aan de politici om daar een passend antwoord op te zoeken. De kiezer geeft hen de kaarten, zij moeten spelen.

Zelfs in Duitsland lijken alle zekerheden zoek. Sinds de Tweede Wereldoorlog was de grootste economie van de eurozone politiek het meest stabiele land. De christendemocraten (CDU/CSU) en de sociaaldemocraten (SPD) wisselden elkaar keurig af aan de macht, met af een toe een kleinere partij in de coalitie.

Ook dat is voorbij. Volgens alle peilingen halen de twee partijen die het land vandaag besturen in een grote coalitie, samen nog amper 40 procent van de stemmen. Amper twintig jaar geleden waren ze samen nog goed voor 80 procent van de stemmen.

De Europese verkiezingen van dit jaar waren de ultieme aanwijzing. Ook in het Europees Parlement verloren centrumrechts en -links samen de meerderheid. De versplintering was pan-Europees.

Democratieën worden steeds stuurlozer door een lappendeken aan partijen. Een afdoend en stabiel antwoord op die ontwikkeling lijkt nergens gevonden. Dat is meteen ook de grootste politieke uitdaging voor de volgende decennia.

Als de representatieve democratie onder druk staat, is het aan de politici om daar een passend antwoord op te zoeken. De kiezer geeft hen de kaarten, zij moeten spelen. Ook al is het spel soms heel moeilijk.