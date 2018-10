Comical Draghi

Woorden zijn het enige wapen waarover de Europese Centrale Bank nog beschikt om een economische groeivertraging te bestrijden.

De daling van de beurzen, de winstwaarschuwingen van bedrijven, de terugval van de interimarbeid, de verzwakking van het ondernemersvertrouwen, het zijn allemaal tekenen van een nakende economische groeivertraging.

Boven de internationale economie hangen enkele donkere wolken. Er zijn de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China, er is de grote onzekerheid rond de brexit, en is de begrotingsruzie tussen Italië en de Europese Commissie, en er zijn de economische en financiële problemen in enkele groeilanden. Pakken die donkere wolken zich samen tot grote donderkoppen waaruit een fel onweer losbarst? Of valt er enkel een kleine plensbui uit? Stevent de economie af op een ernstige recessie, of is er ten hoogste een kansje op een lichte vertraging van de economische groei?

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt het op het tweede. ‘We zien een verzwakking van het momentum, maar geen neergang’, zei voorzitter Mario Draghi donderdag op een persconferentie. Volgens de centrale bank van de eurozone zit de economie nog altijd in een fase van expansie, gesteund op een brede basis. Draghi en zijn collega’s zien dan ook geen reden om terug te komen op de beslissing om de obligatieaankopen eind december stop te zetten, een maatregel die een eerste stap is in de verstrakking van hun monetair beleid.

De ECB is de gevangene van het extreem soepele monetaire beleid dat ze de voorbije jaren heeft gevoerd.

Draghi kan moeilijk anders dan een optimistische toon aan te slaan en vast te houden aan het verhaal dat de economie in de eurozone in goede doen is. Aankondigen dat de ECB, in tegenstelling tot wat ze eerst had gezegd, volgend jaar toch doorgaat met de obligatieaankopen, zouden de financiële markten interpreteren als een teken dat de ECB zich behoorlijk zorgen maakt over de economische ontwikkeling in de eurozone. Om dezelfde reden moet de ECB ook zeggen dat er economisch geen vuiltje aan de lucht is. Nou ja, geeft ze toe, er drijven enkele schapenwolkjes die af en toe even het zonlicht dempen.

Een parler-vrai moet van de ECB niet worden verwacht. Ze moet naar peptalk grijpen om het vertrouwen van consumenten, bedrijven en van de financiële markten overeind te houden, ze moet absoluut vermijden daar zelf enige twijfel over te zaaien. De reden daarvoor is simpel. De ECB is nog altijd bezig met het bestrijden van de vorige crisis, die voortvloeide uit de bankencrisis van 2008. Ze heeft niet de munitie om een volgende crisis te bekampen.

Als de Europese economie nu in een recessie belandt, kan de ECB de rente niet verlagen, want die staat al op nul. Ze kan wel doorgaan met het opkopen van obligaties, maar dat programma zit ook bijna tegen zijn limieten. De ECB is de gevangene van het extreem soepele beleid dat ze de voorbije jaren heeft gevoerd. Ze heeft zoveel bazooka’s verschoten dat de munitiekelder leeg is.

Het enige wapen dat de ECB nog rest, is haar communicatie: woorden, woorden, woorden. Dat kan een poos werken. Tot men doorheeft dat het verhaal dat de ECB en haar voorzitter Mario Draghi ophangen niet geloofwaardig is en zelfs lachwekkend wordt, omdat het niet strookt met de realiteit. Mario Draghi moet opletten dat hij geen Comical Draghi wordt.