Confetti voor Argenx

Met de goedkeuring van zijn medicijn in de VS heeft het biotechbedrijf Argenx een belangrijke horde genomen. Maar de wedstrijd is nog niet helemaal gelopen.

Investeren of beleggen in biotechbedrijven die alleen maar geneesmiddelen in de pijplijn hebben en nog niet op de markt is een gok. De investeerder of belegger koopt dan eigenlijk louter verwachtingen. Die kunnen worden ingelost, of niet.

Het aandeel van Argenx , sinds een poos de vaandeldrager van de biotech in Vlaanderen, schoot maandag op de Brusselse beurs met goed 8 procent omhoog, nadat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA vrijdagavond het licht op groen had gezet voor de verkoop van het eerste medicijn van Argenx, een middel tegen een zeldzame spierziekte, op de Amerikaanse markt.

Daarmee heeft Argenx een belangrijke kaap gerond, want de VS vertegenwoordigen een grote markt, en de FDA-goedkeuring vormt wereldwijd een sterk keurmerk. Het is een horde waarover Galapagos, dat andere grote Vlaamse biotechbedrijf, tot dusver struikelde. Op de website van Argenx wordt het nieuws, dat de bekroning is van jarenlang onderzoek, aangekondigd met confetti die over het scherm dwarrelt – of zijn het bankbiljetten?

De beurs plakt nu een waardering van 15,4 miljard euro op Argenx. Dat is, met een understatement gezegd, heel aardig voor een onderneming met minder dan 1.000 werknemers en een gecumuleerd verlies van bijna 1 miljard euro.

Die waardering is gebaseerd op het winstpotentieel dat de beleggers en analisten Argenx toedichten - of op de mogelijkheid dat een internationale farmagroep met diepe zakken een overnamebod doet.

Niet gegarandeerd

Het biotechbedrijf moet die waardering waarmaken, en de beslissing van de FDA opent de poort daarvoor. Het medicijn kan op termijn goed zijn voor een omzet van 5 miljard euro per jaar. Daarmee worden de ontwikkelingskosten van de voorbije jaren ruim goedgemaakt, en blijft er flink wat winst over.

Wat Argenx klaargespeeld heeft, kan een inspirerend voorbeeld zijn voor al wie bij andere biotechbedrijven in ons land bezig is met het onderzoek naar vernieuwende geneesmiddelen.

Een heel belangrijke horde is genomen, maar de buit is nog niet helemaal binnen. Het verkoopsucces is niet gegarandeerd. Het medicijn van Argenx is een dure behandeling, het kost meer dan 225.000 dollar per jaar. Om het ook in Europa op grotere schaal te kunnen verkopen, moet Argenx rekenen op de terugbetaling door de ziekteverzekering. En de artsen moeten het middel leren kennen en het aan hun patiënten willen voorschrijven. Daar liep het mis met het oogmedicijn van het Leuvense Thrombogenics dat ook een FDA-stempel had gekregen.

Niettemin staan de sterren voor Argenx gunstig. En wat het bedrijf met zijn onderzoek en zijn medewerkers heeft klaargespeeld, kan een inspirerend voorbeeld zijn voor de wetenschappers die bij andere biotechbedrijven in ons land bezig zijn met het onderzoek naar en de ontwikkeling van vernieuwende geneesmiddelen.