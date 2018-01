Het pensioen met punten krijgt geen applaus van de sociale partners. De vakbonden zijn tegen. Maar de regering mag zich bij haar hervormingen niet laten tegenhouden door hun conservatisme.

‘Het sociaal overleg vormt een stevige en creatieve basis om de noodzakelijke hervormingen te realiseren’, luidde het op een van de eerste pagina’s van het regeerakkoord van de regering-Michel. ‘Het is een factor waarmee de stabiliteit en de ­legitimiteit van de hervormingen gewaarborgd kan worden.’ Bij de start van de regering hoopten de regeringspartijen dus dat de sociale partners - vakbonden en werkgevers - hun schouders zouden zetten onder de noodzakelijke sociaal-economische hervormingen. Maar die hoop is ijdel gebleken.

De voorbije jaren is het sociaal overleg, door het conservatisme van de sociale partners, vooral een rem geweest op de hervormingen. Constructief meedenken gebeurde te zelden, al te vaak gingen de hakken in het zand. De ene keer was er een njet van de vakbonden, de andere keer van de werkgevers, en soms vonden ze elkaar in hun verzet tegen voorgestelde hervormingen - zoals de cash for cars-regeling en de afschaffing van de ecocheques.

De sociale partners zijn het nu ook weer niet eens geworden over het pensioen met punten. Dat is een andere berekeningswijze voor de pensioenen, een aanbeveling van de Pensioencommissie - een panel van ‘wijzen’ - die opgenomen werd in het regeerakkoord. Maar de vakbonden vinden het maar niks. Ze willen geen punten, maar euro’s en zien het voorstel als een verkapte besparingsmaatregel. Dat is hun favoriete passe-partout om elke hervorming af te wijzen die niet met een extra zak geld wordt gesmeerd.

De kans dat nog tijdens deze regeerperiode tot het pensioen met punten wordt beslist, is klein. Het enthousiasme om daarmee door te zetten is niet bij alle regeringspartijen even groot. De regering-Michel kwam in september vorig jaar al in een ferme pensioenstorm terecht als gevolg van onderling gekibbel over een kleine maatregel. De socialistische oppositie buitte dat toen handig uit. Alles wat met pensioenen te maken heeft, ligt erg gevoelig bij de bevolking en is electoraal explosief. Met de verkiezingen die naderen, spelen sommige coalitiepartners het liever voorzichtig.

Dat gebrek aan moed is jammer. Het pensioen met punten is immers een manier om de pensioenberekening transparanter en rechtvaardiger te maken. Maar uitstel hoeft geen afstel te zijn. Misschien moeten de geesten gewoon nog wat rijpen.

Het uitstel is geen ramp als de regering intussen andere harde noten wél kraakt. Zoals het opstellen van de lijst van zware beroepen die, in afwijking van het algemene principe, toegang bieden tot ­vervroegd pensioen. Die lijst moet voldoende selectief zijn om geen ongerechtvaardigde discriminaties te creëren en de pensioenhervorming die de regering in de steigers heeft gezet niet te ondergraven.

Want de regering-Michel heeft wel al enkele belangrijke stappen gezet in de pensioenhervorming. Er is beslist dat de wettelijke pen­sioenleeftijd vanaf 2025 gradueel opgetrokken wordt. De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, zijn verstrengd. Dat zijn maatregelen, samen met nog enkele andere, die het pensioensysteem betaalbaar moeten houden en die daarom noodzakelijk zijn.

Maar het werk is niet af. Het komt erop aan vol te houden en voort te doen. Nu enkele stappen terugzetten zou een zware vergissing zijn.