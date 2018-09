Constructiefouten

De Italiaanse regering wil een begroting die ruimhartiger is dan wat met Europa is afgesproken. Een confrontatie dreigt. Een crisis ook?

Bij het opstellen van de Italiaanse begroting hoort onvermijdelijk drama. Zeker nu de onuitgegeven coalitie van de extreemrechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging haar politieke stempel wil drukken en het verschil wil maken met de klassieke politici die haar voorafgingen. De Italiaanse minister van Financiën Giovanni Tria probeert de meubels te redden, maar beide coalitiepartijen spuwen hem uit. Zijn ontslag wenkt.

132 procent Het Italiaanse probleem is de gigantische overheidsschuld van 132 procent van het bbp.

De discussie draait om het begrotingstekort. Met Europa sprak de vorige centrumlinkse regering een tekort van 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) af. Tria wil tot 1,9 procent gaan, de coalitiepartners willen naar 2,4 procent of meer. De bovengrens is de 3 procent van de Maastrichtnorm.

Het Italiaanse probleem is de gigantische overheidsschuld van 132 procent van het bbp. Om die schuldenberg af te bouwen moet het begrotingstekort naar beneden. Vooral omdat de Italiaanse economie zuurstof ontbeert. De derde economie van de eurozone bengelt al jaren aan de staart van het peloton en ook volgend jaar is de verwachting 1 procent groei. Dat is onvoldoende om de hoge ambities van de coalitie - lagere belastingen, hogere pensioenen, een lagere pensioenleeftijd en een basisinkomen voor de armsten - te financieren.

Confrontatie

De houding van de Lega en de Vijfsterrenbeweging is principieel. Beide partijen zijn erg eurosceptisch en lopen niet hoog op met de begrotingsregels. Een confrontatie met Europa schrikt hen niet af, ze bouwden hun aanhang en electoraal succes in grote mate op de afkeer van Brussel.

Brussel kan ook niet veel doen. De Europese Commissie is de voorbije jaren opvallend mild geworden voor regeringen die hun afgesproken doelstelling niet haalden. Het strafbankje raakte in ongebruik of verloor aan afschrikkingskracht. Alleen Griekenland heeft de beker tot de bodem moeten ledigen en die redding is absoluut geen succesverhaal op menselijk vlak.

Brussel kan ook niet veel doen. De Europese Commissie is de voorbije jaren opvallend mild geworden voor regeringen die hun afgesproken doelstelling niet haalden.

‘In Frankrijk hadden ze vorig jaar een tekort van 2,8 procent, waarom zouden wij dat niet mogen?’, klinkt het luidop in Italiaanse regeringskringen. Het is een duidelijke aanklacht tegen de Brusselse dubbelzinnigheid.

Kwetsbare eenheidsmunt

De Europese Centrale Bank gaf met een nulrente en het opkopen van schuld ademruimte aan de Europese regeringen om hun schuld af te bouwen en hun huishouden in orde te brengen. Dat is niet gebeurd, niet alleen in Italië, ook elders niet. De gezondheid van de eenheidsmunt blijft fragiel en kwetsbaar.

De gezondheid van de eenheidsmunt blijft fragiel en kwetsbaar.

Als de crisis in Italië oplaait, zitten we met een nieuwe eurocrisis. Niet alleen de overheidsschuld, maar ook een verrotte banksector maakt het land bijzonder kwetsbaar. Een crisis in Italië heeft een hoger besmettingsgehalte dan pakweg eentje in Griekenland. Door de omvang van de economie, maar ook door de financieel-economische banden met de rest van de eurozone.