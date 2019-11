Contradictorisch

Een centraal bankier die mee verantwoordelijk is voor de negatieve rente maar dan de banken verbiedt de spaarrente negatief te maken, is met zichzelf in contradictie.

De Belgische spaarder kan vrij gerust zijn: de kans dat hij binnenkort moet betalen om zijn geld op een spaarrekening te mogen zetten is nagenoeg nihil. Banken die overwegen de spaarrente negatief te maken, vinden gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank op hun weg. Die is daar geen voorstander van, liet hij zaterdag verstaan op Finance Avenue, een event voor spaarders en beleggers georganiseerd door De Tijd en L’Echo.

Volgens de gouverneur zouden de banken op die manier de spaarders wegjagen en daarmee een van hun belangrijkste financieringsbronnen – en hun liquiditeitspositie - in gevaar brengen.

De banken in België zijn wettelijk verplicht een minimumrente van 0,11 procent te betalen op het spaargeld dat bij hen wordt gedeponeerd. Maar door de extreem lage rente en zelfs negatieve rente op de financiële markten, een gevolg van het goedkopegeldbeleid van de ECB, hebben ze het lastig om dat op een rendabele manier te herbeleggen. De rente op Belgische staatspapier schommelt rond de nul procent, als de banken hun overtollige cash bij de ECB stallen betalen ze daarop een strafrente van 0,5 procent. Daarop lijden ze dus verliezen.

Omdat het ernaar uit ziet dat de ECB het geweer niet meteen van schouder zal veranderen en de druk op rentemarge van de banken dus niet snel zal afnemen, dringen de Belgische banken er sinds enige tijd bij de overheid op aan de verplichte minimumrente te schrappen.

In verschillende andere eurolanden, onder meer Duitsland, zijn er al banken die hun klanten een negatieve rente aanrekenen op hun spaargeld, meestal voor bedragen boven de 100.000 euro. Ook in België zette een private bank al een gelijkaardige stap, maar dan alleen voor het niet-reglementeerde spaarboekje waarvoor de minimumrente niet geldt.

Vanuit het perspectief van de banken is hun vraag gerechtvaardigd. Het is niet logisch dat ze de spaarrente niet mogen afstemmen op de marktrente en dat ze verplicht zijn een stuk meer te betalen.

Dat gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank niet open staat voor hun argumentatie is vreemd. Wunsch is lid van de raad van bestuur van de ECB, die het monetair beleid in de eurozone bepaalt. De ECB heeft de rente negatief gemaakt onder meer om de mensen ertoe aan te zetten minder te sparen en meer te consumeren, om zo de economische groei te stimuleren en de inflatie op te krikken. Maar tegelijk maakt Wunsch dat beleid minder effectief, door zich ertegen te verzetten dat de banken in België de spaarrente onder nul brengen. Dat is contradictorisch.

Als gouverneur van de Nationale Bank is Wunsch ook medeverantwoordelijk voor de financiële gezondheid en de stabiliteit van de banken in ons land. Maar door de banken te verplichten een ongewoon hoge – in vergelijking met de marktrente – spaarrente te betalen, ontneemt hij hun een manier om hun rendabiliteit veilig te stellen.

Het argument dat Wunsch aanhaalt voor zijn verzet tegen een negatieve spaarrente is bovendien niet overtuigend. De spaarders gaan hun geld heus niet massaal weghalen bij de banken als ze daarop geen rente meer krijgen, maar ervoor moeten betalen. Dat bewijzen de voorbeelden uit het buitenland. En de banken zijn heus niet zo dom dat ze zichzelf zwaar in de voet zouden schieten. De negatieve rente kan worden gemodelleerd en bijvoorbeeld enkel gelden vanaf een bepaald spaarplafond, bijvoorbeeld voor bedragen boven 100.000 euro of 250.000 euro.